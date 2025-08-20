Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
Real Madrid odštartoval sezónu víťazstvom nad Osasunou 1:0 v La Lige

Na snímke tréner Realu Madrid Xabi Alonso sa rozpráva s hráčmi v 1. kole španielskej La Ligy v Madride 19. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Jediný gól strelil útočník Kylian Mbappe, ktorý v 51. minúte skóroval z pokutového kopu.

Autor TASR
Madrid 20. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy domácim víťazstvom nad Osasunou 1:0. Jediný gól strelil útočník Kylian Mbappe, ktorý v 51. minúte skóroval z pokutového kopu.

Predchádzal mu faul Juana Cruza, ktorý fauloval práve Mbappeho. Real mal počas zápasu výraznú prevahu vo všetkých dôležitých ukazovateľoch, no ďalšie góly už nepridal.



La Liga, 1. kolo:

Real Madrid - CA Osasuna 1:0 (0:0)

Gól: 52. Mbappe (z 11 m). ČK: 90.+5 Bretones (Osasuna)
