Real Madrid odštartoval sezónu víťazstvom nad Osasunou 1:0 v La Lige
Jediný gól strelil útočník Kylian Mbappe, ktorý v 51. minúte skóroval z pokutového kopu.
Autor TASR
Madrid 20. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid vstúpili do novej sezóny španielskej La Ligy domácim víťazstvom nad Osasunou 1:0. Jediný gól strelil útočník Kylian Mbappe, ktorý v 51. minúte skóroval z pokutového kopu.
Predchádzal mu faul Juana Cruza, ktorý fauloval práve Mbappeho. Real mal počas zápasu výraznú prevahu vo všetkých dôležitých ukazovateľoch, no ďalšie góly už nepridal.
La Liga, 1. kolo:
Real Madrid - CA Osasuna 1:0 (0:0)
Gól: 52. Mbappe (z 11 m). ČK: 90.+5 Bretones (Osasuna)
