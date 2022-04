Real Madrid otočil šláger so Sevillou a vyhral 3:2

Sumáre:



FC Sevilla - Real Madrid 2:3 (2:0)

Góly: 21. Rakitič, 25. Lamela - 50. Rodrygo, 83. Nacho, 90.+2 Benzema





FC Granada - UD Levante 1:4 (0:1)

Góly: 90.+2 Collado - 17. Gomez, 56. Morales (z 11m), 77. Malsa, 90.+5 Soldado, ČK: 54. Sanchez (Granada)





Atletico Madrid - Espanyol Barcelona 2:1 (0:0)

Góly: 52. a 90.+10 Carrasco (z 11m) - 74. de Tomas, ČK: 71. Kondogbia (Atletico)





Athletic Bilbao - Celta Vigo 0:2 (0:2)

Góly: 11. Aspas, 37. Beltran

Madrid 17. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v nedeľňajšom zápase 32. kola španielskej ligy na ihrisku FC Sevilla 3:2 po tom, čo v 2. polčase otočili z 0:2. Rozhodujúci gól strelil v 90.+2 minúte Karim Benzema. Real si upevnil pozíciu na čele tabuľky, pred druhou Barcelonou vedie už o 15 bodov, no Katalánci majú dve stretnutia k dobru. Tretia Sevilla a štvrté Atletico Madrid majú rovnako ako Barca 60 bodov.Sevilla išla do vedenia v 21. minúte, keď Ivan Rakitič zakrútil priamy kop cez deravý múr k ľavej žrdi. Druhý šok pre hostí prišiel už o štyri minúty, po rýchlej akcii z ľavej strany prihral Jesus Manuel Corona cez vybehnutého brankára Erikovi Lamelovi a ten mal pred sebou odkrytú sieť - 2:0. Real znížil päť minút po prestávke, keď sa zblízka presadil striedajúci Rodrygo. Líder tabuľky v druhom polčase dominoval a vyrovnať sa mu podarilo v 83. minúte zásluhou ďalšieho náhradníka Nacha. O výhru Realu sa postaral v nadstavenom čase po Rodrygovej prihrávke Benzema.Atletico Madrid zvíťazilo nad Espanyolom Barcelona 2:1. Domáci viedli od 52. minúty, keď sa presadil Yannick Carrasco, no v 71. videl červenú kartu Geoffrey Kondogbia a hostia o ďalšie tri minúty vyrovnali. Oslabené Atletico sa nakoniec tešilo z triumfu, keď sa v desiatej minúte nadstavenia presadil z penalty opäť Carrasco.