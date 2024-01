Barcelona vybuchla doma s Villarrealom, dostala päť gólov

UD Las Palmas - Real Madrid 1:2 (0:0)



Góly: 53. Munoz - 65. Vinicius Junior, 84. Tchouameni

Real Sociedad San Sebastián - Rayo Vallecano 0:0

FC Barcelona - Villarreal CF 3:5 (0:1)



Góly: 60. Gündogan, 68. Pedri, 71. Bailly (vlastný) - 41. Moreno, 54. Akhomach, 84. Guedes, 90.+9 Sörloth, 90.+12 Morales

Madrid 27. januára (TASR) - Futbalisti Villarrealu triumfovali v sobotňajšom zápase 22. kola španielskej La Ligy na pôde FC Barcelona 5:3. V zápase plnom zvratov stratila "žltá ponorka" vedenie 2:0, no v deviatej minúte nadstaveného času rozhodol o zisku troch bodov pre hostí nórsky útočník Alexander Sörloth. Pre Villarreal to bolo prvé víťazstvo na ihrisku súpera od 30. októbra minulého roka."Blaugranas" prehrávali po góloch Gerarda Morena a Iliasa Akhomacha v 54. minúte 0:2. Favorit stretnutia však po hodine hry zaradil na vyšší prevodový stupeň a v priebehu jedenástich minút otočil stav vo svoj prospech, keď sa postupne presadili Ilkay Gündogan, Pedri a vlastný gól si strelil Eric Bailly. Mimoriadnu zápletku duelu dodal v 84. minúte presný zásah Goncala Guedesa, ktorý vyrovnal na 3:3. Katalánci chceli v nadstavenom čase strhnúť víťazstvo na svoju stranu a na chvíľu sa radovali z nariadeného pokutového kopu v ich prospech. Strieľaný center Gündogana zasiahol do ruky brániaceho Santiho Comesanu a hlavný rozhodca Jose Luis Munuera Montero ukázal na biely bod. Do hry však vstúpil VAR, ktorý preukázal, že Comesana neurobil rukou žiadny pohyb smerom k lopte, tá ho iba nastrelila do lakťa a po vzhliadnutí videa arbiter penaltu odvolal. V deviatej minúte nadstavenia chceli byť domáci až príliš konštruktívni pri rozohrávke, keď najskôr nedorozumenie predviedol 17-ročný Pau Cubarsi s brankárom Inakim Penom. Následne nepresne prihral Ronald Araujo, čo využil dôrazný Sörloth - 4:3. V záverečných sekundách ešte pridal poistku po rýchlom brejku Jose Luis Morales.Real Madrid potvrdili úlohu favorita a zvíťazili na pôde UD Las Palmas 2:1. "Biely balet" otočil nepriaznivý stav z 0:1 a posunul sa späť na čelo tabuľky o dva body pred Gironu. Real zaznamenal piaty ligový triumf za sebou. Madridčania na Kanárskych ostrovoch prehrávali v 53. minúte po góle Javiera Munoza. Vyrovnanie prišlo v 65. minúte, keď sa presadil Vinicius Junior a hrdinom hostí sa stal v 84. min francúzsky stredopoliar Aurelien Tchouameni, ktorý rozhodol hlavičkou po rohu Toniho Kroosa. Nováčik súťaže po rovnakom priebehu stratil na začiatku nového kalendárneho roka aj duel proti FC Barcelona (1:2).Real Sociedad San Sebastián remizoval s Rayom Vallecano 0:0. Baskickému klubu patrí v tabuľke 6. priečka s päťbodovou stratou na svojho rivala Athletico Bilbao. Vallecano nazbieralo 24 bodov a je na 13. mieste.