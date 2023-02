Real Madrid podľahol Mallorke 0:1, Asensio nedal jedenástku

La Liga - 20. kolo:



RCD Mallorca - Real Madrid 1:0 (1:0)



Gól: 13. Fernandez (vlastný)



/D. Greif bol na lavičke náhradníkov, M. Valjent (obaja Mallorca) nefiguroval pre zranenie v zápise o stretnutí/













Madrid 5. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid prehrali v nedeľňajšom zápase 20. kola La Ligy na ihrisku RCD Mallorca 0:1 po vlastnom góle Nacha Fernandeza z 13. minúty. "Biely balet" nevyužil obrovskú príležitosť na vyrovnanie v druhom polčase, keď pokus Marca Asensia z jedenástky vyrazil brankár Predrag Rajkovič na roh. Pre Real to bola iba tretia ligová prehra v tejto sezóne, ktorá nahrala do kariet FC Barcelona. Líder súťaže mal pred úhlavným rivalom päťbodový náskok a k dobru večerný zápas so Sevillou.Real nastúpil proti Mallorke bez brankárskej jednotky Thibauta Courtoisa. Belgičan utrpel na predzápasovej rozcvičke zranenie stehna a medzi žrďami ho nahradil Andrij Lunin. Madridskému tímu chýbali aj útočník Karim Benzema a stopér Eder Militao, obaja majú drobné šrámy a tréner Carlo Ancelotti sa ich rozhodol šetriť na stredajšie semifinále MS klubov FIFA proti Al Ahly.Iba z lavičky náhradníkov Mallorky sledoval úspešné vystúpenie svojich spoluhráčov slovenský brankár Dominik Greif. Jeho krajan obranca Martin Valjent pre zranenie nefiguroval v zápise o stretnutí. Mallorca si vďaka víťazstvu upevnila 10. priečku v tabuľke.