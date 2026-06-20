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Real Madrid poprel, že sa snaží získať Oliseho z Bayernu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Kráľovský veľkoklub po neúspešnej sezóne pristúpil k viacerým zmenám.

Autor TASR
Madrid 20. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid poprel informácie, že kontaktoval francúzskeho krídelníka Michaela Oliseho ohľadom prestupu. Podľa španielskych médií je „biely balet“ pripravený zaplatiť Bayernu Mníchov 200 miliónov eur.

Kráľovský veľkoklub po neúspešnej sezóne pristúpil k viacerým zmenám. Na lavičku sa vrátil tréner Jose Mourinho a mužstvo už posilnili Bernardo Silva, Ibrahima Konate a Marc Cucurella. Oliseho sa však údajne získať nesnaží. „S Bayernom máme vynikajúce vzťahy. Zverejnené správy však nezodpovedajú realite. Nevykonali sme žiadne formálne a ani neformálne stretnutia s Michaelom Olisem, jeho zástupcami, či ľuďmi z jeho okolia,“ zverejnil Real Madrid podľa AFP.
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