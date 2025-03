Real Madrid prehral v 26. kole La Ligy na pôde Betisu Sevilla

La Liga - 26. kolo:



Betis Sevilla - Real Madrid 2:1 (1:1)



Góly: 34. Cardoso, 54. Isco (z 11 m) - 10. Diaz







Rayo Vallecano - FC Sevilla 1:1 (1:0)



Góly: 55. Raiu - 81. Lukébakio







FC Girona - Celta Vigo 2:2 (1:1)



Góly: 21. Cygankov, 68. Herrera - 37. Losada, 51. Marcos Alonso (z 11 m)



Madrid 1. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid si skomplikovali situáciu v boji o obhajobu titulu španielskeho majstra. V 26. kole La ligy totiž prehrali na pôde Betisu Sevilla 1:2. O triumfe domácich rozhodol v 54. minúte z pokutového kopu Isco, ktorý v minulosti pôsobil v Reale. "Biely balet" je v tabuľke druhý o skóre za Barcelonou, tá má však k dobru nedeľňajší domáci duel so San Sebastianom.Realu vyšiel začiatok zápasu a v 10. minúte sa ujal vedenia zásluhou Brahima Diaza po peknej kombinácii a spolupráci Kyliana Mbappeho s Ferlandom Mendym. Betis vyrovnal v 34. minúte po rohovom kope vďaka hlavičke Johnyho Cardosa. V 53. minúte obrana Realu prepadla, Antonio Rüdiger zastavil Jesusa Rodrigueza iba za cenu faulu a Isco z penalty rozhodol o zisku troch bodov pre Betis. Thibaut Courtois síce vystihol smer jeho strely, no tá mierila presne k žrdi.Hráči Girony remizovali v úvodnom sobotňajšom stretnutí so Celtou Vigo 2:2. Hostia z Galície natiahli sériu bez prehry na štyri zápasy, v neúplnej tabuľke im patrí s 33 bodmi 10. miesto. Girona má o bod menej a je jedenásta. Rayo Vallecano remizovalo s FC Sevilla 1:1.