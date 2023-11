Real Madrid prišiel na tri týždne o brankára Kepu

Madrid 9. novembra (TASR) - Španielsky futbalový brankár Kepa Arrizabalaga sa zranil pri rozcvičke pred stredajším zápasom Ligy majstrov a Realu Madrid bude chýbať asi tri týždne.



Dvadsaťdeväťročný Kepa si natrhol sval na pravej nohe a do súboja s Bragou tak musel na poslednú chvíľu naskočiť Andrij Lunin. Ukrajinský brankár v šiestej minúte zneškodnil penaltu Alvara Djala, Real napokon vyhral 3:0 a v predstihu si zaistil postup do jarnej časti.



Kepu ešte čakajú ďalšie vyšetrenia magnetickou rezonanciou, ktoré absolvuje v piatok. Určite vynechá sobotňajší ligový zápas s Valenciou a tiež súboje Španielska v kvalifikácii ME na Cypre a s Gruzínskom. Informovala agentúra AFP.