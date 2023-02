Real Madrid remizoval v derby s Atleticom 1:1

La Liga - 23. kolo:



Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (0:0)

Góly: 85. Rodriguez - 78. Gimenez, ČK: 64. Correa (Atletico)



FC Cadiz - Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Góly: 74. Guardiola, ČK: 90.+7 Catena (Vallecano) po 2. ŽK



Espanyol Barcelona - RCD Mallorca 2:1 (1:1)

Góly: 22. a 51. Braithwaite - 41. Muriqi

/M. Valjent hral do 69. minúty, D. Greif (obaja Mallorca) sedel na lavičke náhradníkov/

Madrid 25. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid remizovali v sobotňajšom mestskom derby s Atleticom 1:1. Po šlágri 23. kola španielskej La Ligy strácajú na vedúcu Barcelonu sedem bodov, Katalánci môžu v nedeľu odskočiť rivalovi na desať bodov v prípade víťazstva na pôde Almerie. Atletico, ktoré dohrávalo zápas bez vylúčeného Angela Correu, zostalo v tabuľke na štvrtom mieste o bod za Realom Sociedad.Pred úvodným výkopom si na Santiago Bernabeu minútou ticha pripomenuli legendárneho hráča Realu Amancia Amara, ktorý zomrel v utorok vo veku 83 rokov. V prvom polčase si výraznejšie šance vybudovali hráči Realu, no ani jedna z ich ôsmich striel neskončila za bránkovou čiarou. Tréner Atletica Diego Simeone musel nečakane striedať už v 23. minúte, ľavého obrancu Reinilda Mandavu odniesli zdravotníci na nosidlách. V 64. minúte sa do spŕch predčasne pobral striedajúci Correa, ktorý pred autovým vhadzovaním udrel lakťom súperovho obrancu Antonia Rüdigera. Atletico napriek oslabeniu o jedného hráča otvorilo skóre po hlavičke Jose Mariu Gimeneza zo 78. minúty, dlho sa však netešilo. O sedem minút na to vyrovnal na konečných 1:1 18-ročný striedajúci útočník Alvaro Rodriguez, ktorý dostal šancu v A-tíme Realu len druhýkrát.V ďalšom stretnutí Cadiz zvíťazil nad Rayom Vallecano 1:0. Jediný gól vsietil v 74. minúte španielsky útočník Sergi Guardiola. Mallorca v základnej zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom prehrala na ihrisku Espanyolu Barcelona 1:2. Oba góly domácich strelil dánsky útočník Martin Braithwaite. Valjent odohral za hostí 69 minút, jeho spoluhráč brankár Dominik Greif sledoval duel z lavičky náhradníkov.