Real Madrid smúti s prvou prehrou v sezóne, nestačil na Vallecano

sumár:



Rayo Vallecano - Real Madrid 3:2 (2:2)



Góly: 5. Comesana, 44. Garcia, 68. Trejo (z 11m) – 37. Modrič (z 11m), 41. Militao

Madrid 8. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nevyužili šancu vrátiť sa na čelo tabuľky španielskej La Ligy, keď v pondelkovom zápase 13. kola nečakane podľahli domácemu Rayu Vallecano 2:3. Obhajca titulu utrpel prvú ligovú prehru v sezóne a na vedúcu Barcelonu stráca z druhej priečky dva body.Domáci išli do vedenia už v 5. minúte, keď sa presadil Santi Comesana a mohli pridať aj ďalšie góly, keďže hostia hrali laxne v obrane. V závere polčasu však bol v akcii VAR, nasledovala penalta a Luka Modrič vyrovnal. O štyri minúty otočil skóre po rohu hlavou Eder Militao, no ešte do prestávky vyrovnal Alvaro Garcia. V 64. minúte sa po ruke Daniho Carvajala v pokutovom územím opäť dostal k slovu VAR a tentokrát premenil penaltu domáci Oscar Trejo. Až na druhýkrát, keďže prvú chytil Thibaut Courtois, ale nestál na čiare a tak sa jedenástka opakovala. V závere mohol vyrovnať Rodrygo, no z päťky prestrelil a Real neodvrátil prehru ani v desiatich minútach nadstaveného času. Vallecano vyhralo tretí duel po sebe a patrí mu ôsma priečka.