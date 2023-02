Real Madrid sa dohodol s Vallecanom na letnom príchode Frana Garciu

Madrid 1. februára (TASR) - Úradujúci španielsky futbalový majster Real Madrid sa v lete posilní o obrancu Frana Garciu z Raya Vallecano. Tréner Carlo Ancelotti to potvrdil na stredajšej tlačovej konferencii.



Úradujúci šampión Ligy majstrov zvažoval posilnenie defenzívy už v januárovom prestupovom období, keďže Ferland Mendy nepomôže tímu niekoľko týždňov pre zranenie stehenného svalu. Nakoniec sa však rozhodol počkať. Fran Garcia podpíše s Realom zmluvu po konci prebiehajúcej sezóny. "Bola to jedna z možností, no mysleli sme si, že Mendyho zranenie by mohlo byť krátke. Zároveň je podľa nás lepšie, aby Fran ešte zostal v Rayu, kde môže naďalej napredovať a získavať skúsenosti," povedal Ancelotti podľa agentúry AFP.



Prezident Vallecana Raul Martin Presa, ktorého tím je aktuálne siedmy v tabuľke La Ligy, potvrdil, že sa kluby dohodli na prestupe, hoci ani jeden ju oficiálne neoznámil. "Fran pôjde na konci sezóny do Realu Madrid. Dosiahli sme dohodu," povedal Presa.



Dvadsaťtriročný Garcia sa rozvíjal v akadémii Realu predtým, ako v roku 2020 odišiel do Raya na hosťovanie. V ďalšom roku potom zostal vo Vallecane na trvalý prestup.