Real Madrid na MS klubov pôjde, Ancelottiho slová dezinterpretovali

Madrid 10. júna (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa predstavia na budúcoročných majstrovstvách sveta klubov. V pondelok najskôr agentúry AFP i DPA citovali slová trénera Carla Ancelottiho, podľa ktorých víťaz Ligy majstrov svoju účasť na turnaji odmietne, no jeho vyjadrenia pre talianske periodikum boli vraj nesprávne interpretované.



"Nič nemôže byť vzdialenejšie môjmu záujmu ako odmietnuť možnosť hrať na turnaji, ktorý považujem za skvelú príležitosť pokračovať v boji o veľké tituly s Realom Madrid,“ napísal Ancelotti v reakcii na medializované správy na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Predtým agentúry citovali z jeho rozhovoru pre taliansky denník Il Giornale, v ktorom mal účasť Realu odmietnuť z dôvodu nízkych kompenzácií pre madridský klub. "FIFA na to môže zabudnúť. Futbalisti a kluby sa na tomto turnaji nezúčastnia. Jediný zápas Realu Madrid má hodnotu 20 miliónov eur a FIFA nám túto sumu chce dať na celý turnaj. Ostatné kluby to vnímajú rovnako negatívne ako my a pozvanie FIFA takisto odmietnu," mal údajne Ancelotti vyhlásiť pre taliansky denník pri príležitosti jeho 65. narodenín.



Ancelotti i Real Madrid neskôr v pondelok správy o svojej neúčasti dementovali. Španielsky šampión v reakcii uviedol, že jeho účasť na turnaji nebola nikdy spochybnená. "Náš klub sa podľa plánu zúčastní na tejto oficiálnej súťaži, s hrdosťou a maximálnym nadšením, aby sme opäť umožnili miliónom našich fanúšikov na celom svete snívať o novom titule,“ uviedol Real vo vyhlásení. Na budúcoročnom turnaji (15. júna - 13. júla 2025) by sa okrem Realu Madrid mali z Európy predstaviť aj Chelsea, Manchester City, Bayern Mníchov, Paríž St. Germain, Inter Miláno, FC Porto, Benfica Lisabon, Borussia Dortmund, Juventus Turín, Atletico Madrid a Red Bull Salzburg.



Na MS klubov v USA pod hlavičkou Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) bude štartovať 32 tímov. Ancelotti už na MS klubov trikrát triumfoval, v Lige majstrov má na konte päť prvenstiev. Real doviedol v sezóne 2023/2024 k triumfu v najvyššej španielskej súťaži a aj v najprestížnejšej klubovej súťaži v Európe.