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Real Madrid sa už údajne dohodol s Chelsea na prestupe Cucurellu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po turnaji by však mal pokračovať v kariére v Reale pod vedením trénera Joseho Mourinha.

Autor TASR
Londýn 14. júna (TASR) - Futbalový obranca Marc Cucurella by mal po skončení majstrovstiev sveta zamieriť z FC Chelsea do Realu Madrid. Podľa britských médií sa kluby dohodli na prestupe španielskeho reprezentanta za približne 60 miliónov eur.

Dvadsaťsedemročný ľavý obranca je momentálne s národným tímom Španielska na šampionáte v USA a očakáva sa jeho štart v pondelkovom zápase proti Kapverdám. Po turnaji by však mal pokračovať v kariére v Reale pod vedením trénera Joseho Mourinha.

Cucurella prišiel do Chelsea v roku 2022 z Brightonu a v drese londýnskeho klubu odohral 163 súťažných stretnutí. Na Stamford Bridge má ešte dva roky platnú zmluvu. V drese Chelsea získal titul na majstrovstvách sveta klubov i v Konferenčnej lige UEFA, pripomenula agentúra DPA.

Rodák z Katalánska vyrastal v mládežníckej akadémii Barcelony, za prvý tím však nastúpil iba raz v zápase Španielskeho pohára. Následne sa presadil v Getafe, odkiaľ zamieril do Brightonu a po jednej sezóne v Premier League prestúpil do Chelsea.
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