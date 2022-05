Real Madrid sa vrátil na španielsky trón, Ancelotti ďakoval Perezovi

Madrid 1. mája (TASR) - Real Madrid sa vrátil na španielsky futbalový trón. Vďaka domácemu triumfu 4:0 nad Espanyolom Barcelona získal 35. majstrovský titul, ktorý má pre trénera Carla Ancelottiho špeciálnu príchuť. Ako prvý kouč totiž dokázal so svojimi tímami triumfovať v piatich najväčších európskych ligách.



V Taliansku sa mu to podartlo s AC Miláno, v Anglicku s FC Chelsea, v Nemecku s Bayernom Mníchov a vo Francúzsku s Parížom St. Germain. "Som na to veľmi hrdý. Získať španielsky titul s Realom na Santiago Bernabeu je niečo výnimočné. Atmosférs v hľadisku bola fantastická. Táto sezóna je veľmi dlhá a náročná, no stále si ju vychutnávam plnými dúškami," uviedol pre akreditované médiá Ancelotti, ktorý prvýkrát trénoval Real v rokoch 2013-2015.



Počas tohto obdobia vyhral S "bielym baletom" Ligu majstrov a MS klubov, získal európsky Superpohár i Španielsky pohár. Pred začiatkom tejto sezóny opäť zasadol na lavičku Realu. "Chcem sa poďakovať prezidentovi klubu Florentinovi Perezoci, že mi umožnil vrátiť sa do Realu. Nečakal som to, bolo to v tej chvíli pre mňa príjemné prekvapenie." Po víťazstve nad Espanyolom oslavujúci hráči na čele s Marcelom dlho vyhadzovali Ancelottiho do vzduchu. Brazílsky obranca získal rekordnú 24. trofej v drese Realu a v historických tabuľkách sa osamostatnil od Francisca "Paca" Genta.



Real má štyri kolá pred koncom súťaže pred druhou Sevillou nedostihnuteľný 17-bodový náskok. Tretia Barcelona stráca na lídra 18 bodov, pričom má zápas k dobru. "Ešte nikdy sme nevyhrali La Ligu s takým predstihom. Je skvelé, že na rozdiel od roku 2020, keď vypukla vo svete pandémia koronavírusu, mohli byť pri zisku titulu aj naši skvelí fanúšikovia. Bol to magický večer. Táto sezóna je pre nás neuveriteľná a chceme tento titul trochu osláviť," zdôraznil dlhoročný tvorca hry Luka Modrič.



Real proti Espanyolu potvrdil úlohu favorita, hoci nastúpil bez viacerých hráčov základnej jedenástky. Karima Benzemu, Viniciusa Juniora i Toniho Kroosa šetril Ancelotti na semifinálovú odvetu Ligy majstrov proti Manchestru City (4. mája). V prvom zápase prehral Real na anglickej pôde 3:4. Espanyol načal dvoma gólmi Rodrygo, po zmene strán sa presadili Marco Asensio a striedajúci Benzema. Francúzsky útočník zaznamenal v tejto sezóne už 42 presných zásahov v rovnakom počte zápasov.