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Real Madrid si poistil služby Tchouameniho do júna 2032
Tchouameni je súčasťou „bieleho baletu“ od roku 2022, počas tohto obdobia získal s klubom osem víťazných trofejí.
Autor TASR
Madrid 19. novembra (TASR) - Vedenie španielskeho futbalového klubu Real Madrid si poistilo služby francúzskeho reprezentanta Aureliena Tchouameniho do júna 2032. Predchádzajúci kontrakt 26-ročného stredopoliara mal platnosť do júna 2028.
Tchouameni je súčasťou „bieleho baletu“ od roku 2022, počas tohto obdobia získal s klubom osem víťazných trofejí. V drese Realu oslavoval aj triumf v Lige majstrov (2024) a v La Lige (2024). V aktuálnom ročníku síce chýbal trénerovi Josemu Mourinhovi pre zranenie v oblastí slabín, ale po návrate na trávniky sa stal pevnou súčasťou základnej jedenástky. Informovala o tom agentúra AFP.
Tchouameni je súčasťou „bieleho baletu“ od roku 2022, počas tohto obdobia získal s klubom osem víťazných trofejí. V drese Realu oslavoval aj triumf v Lige majstrov (2024) a v La Lige (2024). V aktuálnom ročníku síce chýbal trénerovi Josemu Mourinhovi pre zranenie v oblastí slabín, ale po návrate na trávniky sa stal pevnou súčasťou základnej jedenástky. Informovala o tom agentúra AFP.