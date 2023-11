Real Madrid si upísal aj Valverdeho do roku 2029

Madrid 9. novembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid pokračuje v podpisovaní nových viacročných zmlúv so svojimi hviezdnym hráčmi. V uplynulých deviatich dňoch predĺžil kontrakty s Eduardom Camavingom, Viniciusom Juniorom a Rodrygom a vo štvrtok si upísal do roku 2029 aj Federica Valverdeho.



Dvadsaťpäťročný uruguajský stredopoliar mal predchádzajúcu zmluvu platnú do leta 2027. Do "bieleho baletu" prišiel z Penarolu v júli 2016 ako osemnásťročný a v jeho farbách odohral už 220 zápasov, strelil 19 gólov a na ďalších 18 prihral. S Realom za ten čas vyhral deväť trofejí vrátane Ligy majstrov a dvoch domácich titulov. Informovala agentúra dpa.