Real Madrid údajne vymenuje trénera Xabiho Alonsa ešte pred MS klubov

Madrid 12. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid údajne vymenuje Xabiho Alonsa za nového hlavného trénera ešte pred MS klubov, ktoré sa začnú 15. júna. Vo funkcii nahradí Carla Ancelottiho, ktorého odchod by mal klub potvrdiť v blízkych dňoch. V pondelok o tom informovali španielske noviny Marca.



Bývalý stredopoliar Xabi Alonso, ktorý hral za Real v rokoch 2009 až 2014, údajne podpíše zmluvu s platnosťou od 1. júna 2025 do 30. júna 2028. Do Madridu sa vráti po úspešnom trénerskom pôsobení v Leverkusene, s ktorým získal v roku 2024 bundesligový titul i viacero ďalších úspechov. Real Madrid stratil v sezóne 2024/2025 šancu na titul v Lige majstrov po tom, čo vypadol vo štvrťfinále s londýnskym Arsenalom. S najväčšou pravdepodobnosťou nezíska ani titul v španielskej La lige, v ktorej stráca na lídra tabuľky FC Barcelona sedem bodov.