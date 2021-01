Real Madrid ukončil sériu Celty a dostal sa na čelo La Ligy

Madrid 3. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa po víťazstve 2:0 nad vo forme hrajúcou Celtou Vigo dostali na prvé miesto španielskej ligy. Pred druhým Atletikom Madrid má "biely balet" jednobodový náskok, ale mestský rival má až tri zápasy k dobru. "Los colchoneros" sa na vedúcu pozíciu La Ligy môžu vrátiť už v nedeľu, kedy ich čaká duel na ihrisku Alavés.



Real otvoril skóre už v 6. minúte, keď sa po centri Marca Asensia hlavou presadil Lucas Vazquez. Krátko pred tým však mohli ísť do vedenia hostia, ale Nacho vykopol strelu Iaga Aspasa z bránkovej čiary. Konečnú podobu dal výsledku v 53. minúte aktívny Asensio, keď skóroval po rýchlom brejku domácich. "Pred zápasom sme si povedali, že kontry ich môžu zničiť a potvrdilo sa to," povedal Asensio pre agentúru AFP.



Zverenci Zinedina Zidana odčinili stredajšiu remízu 1:1 na ihrisku nováčika Elche. "Po remíze v Elche sme chceli hrať agresívne," povedal Vazquez. Zidane pri dvojgólovom náskoku postupne vystriedal opory Asensia, Luku Modriča, Daniho Carvajala, Toniho Kroosa a krátko pred koncom aj kapitána Karima Benzemu. Po zranení sa vrátili na ihrisko striedajúci Eden Hazard a Fede Valverde. "Hrali sme dobre od začiatku do konca. Máme pred sebou ešte veľa zápasov, musíme v tom pokračovať," povedal tréner Realu.



Celta prišla o sedemzápasovú sériu bez prehry, bez bodu odišla z duelu prvýkrát pod vedením Eduarda Coudeta, ktorý prebral tím 12. novembra. Celta sa počas tejto série dostala zo zóny vypadnutia na ôsme miesto. Hostia mali 59% držanie lopty, ale do priestoru brány vystrelili len raz. "Na to koľko sme mali loptu sme si vypracovali málo šancí," povedal Coudet.



V sevillskom derby remizoval Betis doma s FC 1:1. Favorizovaní hostia viedli od 48. minúty po zásahu Susa, ale napokon boli radi, že získali aspoň bod. V 53. minúte totiž vyrovnal z jedenástky Sergio Canales a štvrťhodinu pred koncom mali domáci výhodu ďalšieho pokutového kopu. K lopte sa však tentokrát postavil Nabil Fekir, hoci úspešný exekútor Canales bol ešte na ihrisku, a Francúz jedenástku zahodil. Na gól, alebo asistenciu čaká Fekir už tri mesiace.