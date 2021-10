Real Madrid uspel v El Clasicu na Camp Nou, Barcelonu zdolal 2:1

La Liga - 10. kolo:



FC Barcelona - Real Madrid 1:2 (0:1)

Góly: 90.+7. Agüero - 32. Alaba, 90.+4. Vazquez. Rozhodoval: J. Sanchez, ŽK: Pique - Mendy



FC Barcelona: Ter Stegen - Mingueza (46. Coutinho), Pique, Garcia, Jordi Alba – Gavi (85. L. de Jong), Busquets, de Jong (85. F. de Jong (77. Sergi Roberto) – Dest, Fati (74. Agüero), Depay



Real Madrid: Courtois – Vazquez, Militao, Alaba, Mendy – Modrič, Casemiro, Kroos - Rodrygo (72. Valverde, 90.+1. Dani Carvajal), Benzema, Vinicius Junior (87. Marco Asensio)





FC Sevilla - UD Levante 5:3 (3:1)

Góly: 8. O. Torres, 24. Mir, 38. Diego Carlos, 50. El Haddadi, 64. Fernando - 33. a 55. Morales, 62. Melero

Barcelona 24. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali v šlágri 10. kola španielskej La Ligy na trávniku FC Barcelona 2:1. V prestížnom El Clasicu v domácej súťaži zvíťazili už tretíkrát za sebou a posunuli sa na čelo tabuľky o skóre pred FC Sevilla.Barcelona pred vlastnými fanúšikmi nastúpila s ofenzívnym plánom, nepodarilo sa jej však využiť šance. V Jej najväčšiu príležitosť v prvom polčase nevyužil Dest, ktorý netrafil bránku. V 32. minúte sa do rýchleho protiútoku zapojil Alaba, domáci hráči ho nechali voľného a Rakúšan po centri Rodryga vo svojom premiérovom El Clasicu hneď skóroval. Katalánci mohli ešte do prestávky vyrovnať po štandardných situáciách, lenže z priameho kopu nerozvlnil sieť Depay a po rohovom kope minul aj Pique.Po zmene strán "blau-granas" ihneď ukázali snahu vyrovnať, no pokus Coutinha z vnútra šestnástky obrana Realu vytesnila na roh. Po hodine hry sa opäť pripomenul aj "biely balet". Modrič v šestnástke našiel v ideálnej pozícii Benzemu, no ten nechal vyniknúť brankára Ter Stegena. V 73. minúte mohol vyrovnať Dest, ktorý iba tesne minul bránu. V úplnom závere Barcelona zvýšila tlak na maximum a natlačila sa pred bránu súpera. Realu však vyšiel protiútok. Pokus Asensia ešte Ter Stegen zneškodnil, no loptu vyrazil iba pred obrancu Vazqueza a ten dal druhý gól. Z poslednej akcie duelu Agüero presným zásahom už iba zmieril stratu.Real ukázal efektivitu v útoku a kvalitu v obrane a zopakoval triumf z Camp Nou z minulej sezóny, keď vtedy uspel 3:1. Druhý súboj v La Lige čaká tímy na Santiago Bernabeu 20. marca 2022.