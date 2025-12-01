< sekcia Šport
Real Madrid v 14. kole La Ligy remizoval na pôde Girony 1:1
Villarreal zvíťazil na štadióne Realu Sociedad San Sebastian 3:2.
Autor TASR
Madrid 1. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid v 14. kole španielskej La Ligy iba remizovali na pôde Girony 1:1. V tabuľke sú druhí o bod za Barcelonou Girona sa ujala vedenia na konci prvého polčasu, keď sa presadil Azzedine Ounahi. Deľbu bodov zariadil v 67. minúte Kylian Mbappe z pokutového kopu.
Villarreal zvíťazil na štadióne Realu Sociedad San Sebastian 3:2. V Baskicku stratili dvojgólový náskok, no v 5. minúte nadstaveného času rozhodol o jeho triumfe Alberto Moleiro.
Real Betis uspel v mestskom derby na ihrisku FC Sevilla 2:0. Duel v závere na niekoľko minút prerušili pre nepokoje na tribúnach. Espanyol Barcelona triumfoval na ihrisku Celty Vigo 1:0 vďaka hlavičke Marcu Kikeho Garciu z 86. minúte. Celta stále čaká na prvé domáce víťazstvo v sezóne.
La Liga - 14. kolo:
Girona FC - Real Madrid 1:1 (1:0)
Góly: 45. Ounahi - 67. Mbappe (z 11 m)
Celta Vigo - Espanyol Barcelona 0:1 (0:0)
Gól: 86. Garcia
FC Sevilla - Real Betis 0:2 (0:0)
Góly: 54. Fornals, 69. Altimira, ČK: 84. Romero (FC Sevilla)
Real Sociedad San Sebastian - FC Villarreal 2:3 (0:1)
Góly: 61. Soler, 87. Barrenetxea - 57. a 90.+5 Moleiro, 31. Perez
