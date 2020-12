Real Madrid v zime údajne neplánuje žiadne nákupy

Madrid 29. decembra (TASR) - Podľa španielskeho denníka AS neplánuje futbalový klub Real Madrid žiadne nákupy počas zimného prestupového obdobia. Tréner Zinedine Zidane je podľa zdroja so zložením tímu spokojný a nepožiadal o kúpu žiadneho hráča.



AS tvrdí, že Real sa zameria až na letné prestupové obdobie a zároveň dodal, že z tímu teraz nikto neodíde. Zidane sa tak postavil aj proti odchodu stredopoliara Isca, ktorý mal ísť na hosťovanie do Sevilly. V tíme tak zostanú aj obranca Marcelo a útočník Luka Jovič, o ktorých odchode sa tiež špekulovalo. Realizačný tím chce mať pokope všetkých hráčov vzhľadom na nabitý program.



V januári sa do klubu nevráti 19-ročný japonský útočník Takefusa Kubo, bude pokračovať v hosťovaní vo Villarreale.