Real Madrid vo štvrťfinálovej odvete v Mníchove aj s Mbappem
Autor TASR
Mníchov 14. apríla (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappé bude súčasťou kádra Realu Madrid v stredajšej štvrťfinálovej odvete Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov. V ligovom dueli proti Girone (1:1) utrpel zranenie obočia, ktoré si vyžiadalo niekoľko stehov.
V pondelok však už s Realom trénoval a napokon sa dostal na 23-člennú súpisku pre zápas v Alianz aréne. Španielsky gigant v ňom musí doháňať jednogólové manko po prehre 1:2 v prvom stretnutí. „Real je historicky najúspešnejší európsky klub. Sme pripravení bojovať a spraviť comeback. Atmosféra na štadióne by nás mala ešte viac vybičovať ku kvalitnému výkonu,“ uviedol podľa DPA tréner Realu Alvaro Arbeloa.
