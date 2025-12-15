< sekcia Šport
Real Madrid vyhral na ihrisku Alavesu 2:1 a upevnil si druhú priečku
Sevilla sa po troch nevydarených zápasoch dočkala víťazstva, keď zdolala doma Real Oviedo hladko 4:0.
Autor TASR
Madrid 15. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid si upevnili druhú pozíciu v tabuľke španielskej La Ligy. V nedeľnom dueli 16. kola vyhrali na ihrisku Deportiva Alaves 2:1, keď o zisku troch bodov rozhodol štvrťhodinu pred koncom Brazílčan Rodrygo. Prvý gól hostí dal Kylian Mbappe a so 17 zásahmi je na čele poradia strelcov. Real stráca na lídra Barcelonu štyri body.
Sevilla sa po troch nevydarených zápasoch dočkala víťazstva, keď zdolala doma Real Oviedo hladko 4:0. Predtým Sevilčania dvakrát prehrali a raz remizovali. Celta Vigo doma zdolala Bilbao 2:0 a s 22 bodmi poskočila už na ôsme miesto tabuľky. Na svojho nedeľného súpera na siedmej priečke stráca už iba bod.
16. kolo La Ligy
Celta Vigo - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)
Góly: 48. Swedberg, 55. El Abdellaoui
FC Sevilla - Real Oviedo 4:0 (2:0)
Góly: 4. Adams, 22. Sow, 51. Mendy, 89. Ejuke. ČK: 83. Carmo (Oviedo)
Deportivo Alaves – Real Madrid 1:2 (0:1)
Góly: 69. Vicente – 24. Mbappe, 76. Rodrygo
