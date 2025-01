Real Madrid vyhral v dramatickom závere na pôde Valencie

FC Valencia - Real Madrid 1:2 (1:0)



Góly: 27. Duro - 85. Modrič, 90.+6. Bellingham

Madrid 3. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid vyhrali v piatkovej dohrávke 12. kola La Ligy na pôde Valencie 2:1. Tri body zachránil v nadstavenom čase Jude Bellingham, ktorého tím bol už v tom čase v početnej nevýhode po vylúčení Viniciusa Juniora. "" tak poskočil v neúplnej tabuľke o dva body pred mestského rivala Atletico.Domáci viedli väčšinu stretnutia a boli blízko k senzácii po góle Huga Duru. Ten poslal v 27. minúte do odkrytej brány vyrazenú loptu od brankára Thibauta Courtoisa. Bellingham nepremenil po prestávke penaltu, keď trafil žrď, Kylianovi Mbappemu neuznal gól VAR a v 79. minúte skomplikoval hosťom situáciu Vinicius. Ten išiel predčasne do sprchy po fyzickej potýčke s domácim brankárom Stolem Dimitrievským.Madridský tréner Carlo Ancelotti poslal v tom čase do hry Luku Modriča, ktorý prevzal aj kapitánsku pásku od Lucasa. Chorvátsky stredopoliar vyrovnal po piatich minútach na ihrisku, keď zužitkoval "" od Bellinghama. Ten sa sám postaral o víťazný gól po skrate domácej obrany, od ktorej "" loptu do behu. V úplnom závere ešte trafil žrď Courtoisovej brány Luis Rioja. Jeho tím však vyšiel bodovo naprázdno a zostal na predposlednom mieste, štyri body pod pásmom zostupu.