Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. september 2025Meniny má Meniny majú Ľuboslav a Ľuboslava
< sekcia Šport

Real Madrid zdolal Espanyol a aj po 5. kole La Ligy je stopercentný

.
Brankár Espanyolu Barcelona Marko Dmitrovič inkasuje gól, ktorý mu strelil futbalista Realu Madrid Eder Militao (nie je na snímke) v zápase 5. kola španielskej La Ligy Real Madrid - Espanyol Barcelona v Madride v sobotu 20. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Hráči Girony prehrali s Levante 0:4 a zostali na dne tabuľky.

Autor TASR
Madrid 20. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sú aj po 5. kole španielskej La Ligy stopercentní a s 15 bodmi vedú tabuľku. V sobotňajšom domácom dueli zdolali Espanyol Barcelona 2:0 a pripravili mu prvú prehru v sezóne. O úvodný gól „bieleho baletu" sa v 22. minúte postaral Eder Militao, krátko po zmene strán zvýšil ďalšou ďalekonosnou strelou Kylian Mbappe.

Hráči Girony prehrali s Levante 0:4 a zostali na dne tabuľky. Na konte majú jediný bod. Girona dohrávala v deviatich, po červených kartách museli ísť predčasne do kabín Axel Witsel a Yaser Asprilla. Deportivo Alaves prehralo s FC Sevilla 1:2, Villarreal zdolal Osasunu Pamplona 2:1.

La Liga - 5. kolo:

Deportivo Alaves - Fc Sevilla 1:2 (1:1)

Góly: 17. Vicente (z 11 m) - 10. Vargas, 67. Sanchez


FC Villarreal - Osasuna Pamplona 2:1 (0:1)

Góly: 69. Mikautadze, 86. Gueye - 45+6. Budimir (z 11 m). ČK: 40. Rosier (Osasuna) po druhej ŽK


Real Madrid - Espanyol Barcelona 2:0 (1:0)

Góly: 22. Militao, 47. Mbappe


Girona FC - UD Levante 0:4 (0:1)

Góly: 43. Etta Eyong, 48. Alvarez, 70. Romero, 90+2. Koyalipou, ČK 30. Witsel po druhej ŽK, 47. Asprilla (obaja Girona)
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia