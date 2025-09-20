< sekcia Šport
Real Madrid zdolal Espanyol a aj po 5. kole La Ligy je stopercentný
Hráči Girony prehrali s Levante 0:4 a zostali na dne tabuľky.
Autor TASR
Madrid 20. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sú aj po 5. kole španielskej La Ligy stopercentní a s 15 bodmi vedú tabuľku. V sobotňajšom domácom dueli zdolali Espanyol Barcelona 2:0 a pripravili mu prvú prehru v sezóne. O úvodný gól „bieleho baletu" sa v 22. minúte postaral Eder Militao, krátko po zmene strán zvýšil ďalšou ďalekonosnou strelou Kylian Mbappe.
Hráči Girony prehrali s Levante 0:4 a zostali na dne tabuľky. Na konte majú jediný bod. Girona dohrávala v deviatich, po červených kartách museli ísť predčasne do kabín Axel Witsel a Yaser Asprilla. Deportivo Alaves prehralo s FC Sevilla 1:2, Villarreal zdolal Osasunu Pamplona 2:1.
La Liga - 5. kolo:
Deportivo Alaves - Fc Sevilla 1:2 (1:1)
Góly: 17. Vicente (z 11 m) - 10. Vargas, 67. Sanchez
FC Villarreal - Osasuna Pamplona 2:1 (0:1)
Góly: 69. Mikautadze, 86. Gueye - 45+6. Budimir (z 11 m). ČK: 40. Rosier (Osasuna) po druhej ŽK
Real Madrid - Espanyol Barcelona 2:0 (1:0)
Góly: 22. Militao, 47. Mbappe
Girona FC - UD Levante 0:4 (0:1)
Góly: 43. Etta Eyong, 48. Alvarez, 70. Romero, 90+2. Koyalipou, ČK 30. Witsel po druhej ŽK, 47. Asprilla (obaja Girona)
