Real Madrid zdolal Frankfurt 2:0 a piatykrát získal Superpohár UEFA

Superpohár UEFA 2022 (Olympijský štadión v Helsinkách):

Real Madrid - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)



Góly: 37. Alaba, 65. Benzema. Rozhodovali: Oliver - Burt, Bennett (všetci Angl.), ŽK: Alario (Eintracht), 36.000 divákov



Real Madrid: Courtois - Carvajal (85. Rüdiger), Militao, Alaba, Mendy - Casemiro - Modrič (66. Rodrygo), Kroos (85. Tchouameni) - Valverde (76. Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (85. Ceballos)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure (70. Alario), Tuta, N´Dicka - Knauff, Rode (58. Götze), Sow, Lenz - Lindström (58. Kolo Muani), Kamada - Borre

Prehľad víťazov Superpohára UEFA od roku 2000:



2000 Galatasaray Istanbul

2001 FC Liverpool

2002 Real Madrid

2003 AC Miláno

2004 FC Valencia

2005 FC Liverpool

2006 FC Sevilla

2007 AC Miláno

2008 Zenit Petrohrad

2009 FC Barcelona

2010 Atletico Madrid

2011 FC Barcelona

2012 Atletico Madrid

2013 Bayern Mníchov

2014 Real Madrid

2015 FC Barcelona

2016 Real Madrid

2017 Real Madrid

2018 Atletico Madrid

2019 FC Liverpool

2020 Bayern Mníchov

2021 FC Chelsea

2022 Real Madrid

Helsinki 10. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid získali piatykrát v histórii Superpohár UEFA. Úradujúci šampióni Ligy majstrov zdolali v stredu na Olympijskom štadióne v Helsinkách víťaza Európskej ligy Eintracht Frankfurt 2:0. Gólmi o tom rozhodli David Alaba v prvom a Karim Benzema v druhom polčase.Real predtým uspel v súboji o európsky Superpohár aj v rokoch 2002, 2014, 2016, 2017 a s piatimi triumfami sa na čele historickej tabuľky vyrovnal Barcelone a milánskemu AC. Frankfurt vo svojej premiérovej účasti nevyužil šancu stať sa 25. klubom na listine víťazov.Vlani túto trofej získala Chelsea po jedenástkovom rozstrele s Villarrealom. Španielske kluby sú v doterajšej štatistike víťazov najúspešnejšie v Európe - Superpohár získali 16-krát (Barcelona a Real Madrid po 5, Atletico Madrid 3, Valencia 2, Sevilla 1).Kouč Realu postavil rovnakú základnú jedenástku, aká hrala v máji vo finále Ligy majstrov v Paríži, Frankfurt nastúpil od začiatku bez Götzeho. Po opatrnom úvode sa ako prvý dostal do veľkej šance Frankfurt - Kamada sa v 14. minúte ocitol po prienikovej prihrávke za obranou súpera, no krížnou strelou neprekvapil Courtoisa. Už o tri minúty neskôr bol veľmi blízko ku gólu na druhej strane Real, keď kombináciu už do prázdnej bránky zakončoval Vinicius Junior, no brankára Trappa pred čiarou v poslednej chvíli zastúpil obranca Tuta. V polovici prvého dejstva musel Courtois opäť zasiahnuť, tentoraz pri pokuse Knauffa. Eintracht prehustil stred poľa a aj vďaka pozornej defenzíve nepúšťal favorita do streleckých príležitostí. To platilo až do 37. minúty, keď najprv Trapp musel vytlačiť mimo bránky krížny prízemný pokus Viniciusa Juniora a po následnom rohu a priťuknutí Casemira z bránkovej čiary otvoril pohodlne do odkrytej bránky skóre Alaba - 1:0. Pred prestávkou ešte mohol zvýšiť náskok svojho tímu Benzema, z dvanástich metrov však netrafil bránku.Desať minút po zmene strán bol opäť v permanencii frankfurtský brankár Trapp, ktorý aj so šťastím zneškodnil pokus Viniciusa Juniora z nebezpečnej pozície. Real kontroloval vývoj, Frankfurt sa zasa snažil oživiť hru dvojnásobným striedaním po necelej hodine hry, po ktorom sa namiesto kapitána Rodeho dostal na ihrisko aj Götze. O chvíľu neskôr však nemecký tím takmer inkasoval, po strele Casemira spoza šestnástky ho však od gólu zachránilo brvno Trappovej bránky. V 64. minúte nechala obrana Realu príliš veľa priestoru Knauffovi, ktorý vnikol do šestnástky a preveril pozornosť Courtoisa. Udrelo však vzápätí na druhej strane - Vinicius Junior dostal dlhý pas na ľavé krídlo, prihrávkou našiel v šestnástke Benzemu a ten z prvej strelou do stredu bránky zvýšil na 2:0. Frankfurt sa vo zvyšku duelu ešte snažil výraznejšou aktivitou zdramatizovať koncovku, ale ani raz nenašiel recept na prekonanie obrany súpera.