Real Madrid zdolal Granadu v 15. kole španielskej ligy

La Liga - 15. kolo:



Real Madrid - Granada CF 2:0 (0:0)



Góly. 57. Casemiro, 90.+4 Benzema







Getafe CF - Celta Vigo 1:1 (1:1)



Góly: 7. Damian - 17. Aspas (z 11 m)







Deportivo Alaves - SD Eibar 2:1 (2:1)



Góly: 41. Mendez, 45.+1 Deyverson - 4. Leon







Betis Sevilla - Cadiz CF 1:0 (0:0)



Gól: 71. Rodriguez







Madrid 24. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 15. kole španielskej La Ligy nad Granadou 2:0. Skóre otvoril v 57. minúte Casemiro, ktorý zužitkoval center Marca Asensia. V nadstavenom čase pridal druhý gól Karim Benzema. Real sa v neúplnej tabuľke bodovo dotiahol na vedúce Atletico Madrid, "Los Colchoneros" však odohrali o dva zápasy menej.Getafe remizovalo v úvodnom stredajšom stretnutí so Celtou Vigo 1:1. Hostia z Galície nebodovali naplno prvýkrát od 29. novembra. Odvtedy ťahali štvorzápasovú víťaznú ligovú sériu, počas ktorej zdolali Granadu, Athletic Bilbao, Cadiz i Deportivo Alaves. V neúplnej tabuľke patrí Celte so ziskom 20 bodov 8. miesto. Getafe je so 17 bodmi na 11. priečke.