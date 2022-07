Real Madrid zdolal Juventus 2:0, Barcelona rovnako nad New York

New York 31. júla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zdolali v sobotňajšom prípravnom zápase na turné v USA hráčov Juventusu Turín 2:0. Rovnako 2:0 triumfovala aj FC Barcelona, ktorá zdolala New York Red Bulls.



Real sa stretol s Juventusom kalifornskom štadióne Rose Bowl. Španielskeho majstra poslal do vedenia Karim Benzema v 19. minúte, keď premenil penaltu, v druhom polčase pridal poistku v 69. minúte Marco Asensio. Tréner Madridčanov Carlo Ancelotti s výhľadom na súboj o európsky Superpohár s Eintrachtom Frankfurt, ktorý sa uskutoční o 10 dní, poslal na trávnik rovnakú zostavu, ktorá v máji zdolala FC Liverpool vo finále Ligy majstrov.



Real po prehre 0:1 s Barcelonou v Las Vegas a remízou 2:2 proti mexickému Club America v San Franciscu, dosiahol na turné po Spojených štátoch prvý triumf. Benzema sa tešil z gólu už osem sekúnd po úvodnom výkope, ale prihrávka Federica Valverdeho ho zachytila v ofsajde. Najväčšiu šancu Juventusu mal v 13. minúte Bonucii, no jeho priamy kop skončil len na brvne.



Barcelone pomohli k víťazstvu Ousmane Dembele a Memphis Depay. Prvý gól padol v 40. minúte, druhý tri minúty pred koncom. Španielsky veľkoklub tak ukončil štvorzápasové turné po Spojených štátoch bez prehry. Katalánci zaznamenali tri víťazstvá a remízu. Najskôr zdolali 6:0 Inter Miami, rivala Real Madrid 1:0 a remizovali s Juventusom 2:2.