Real Madrid zdolal Real Oviedo 2:0

Na snímke hráč Realu Madrid Aurelien Tchouameni (vpravo) a hráč Realu Oviedo Federico Vinas bojujú o loptu v zápase 36. kola španielskej La Ligy Real Madrid - Real Oviedo v Madride 14. mája 2026. Foto: TASR/AP

Madrid 15. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2:0. „Biely balet" sa ujal vedenia v závere prvého polčasu zásluhou Gonzala Garciu. V 80. minúte pridal poistku striedajúci Jude Bellingham. Madridčania sú v tabuľke druhí o 11 bodov za Barcelonou, ktorá si už v predstihu zabezpečila titul.



La Liga - 36. kolo:

Real Madrid - Real Oviedo 2:0 (1:0)

Góly: 44. Garcia, 80. Bellingham
