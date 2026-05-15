Real Madrid zdolal Real Oviedo 2:0
Madridčania sú v tabuľke druhí o 11 bodov za Barcelonou, ktorá si už v predstihu zabezpečila titul.
Autor TASR
Madrid 15. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 36. kole španielskej La Ligy nad zostupujúcim Realom Oviedo 2:0. „Biely balet" sa ujal vedenia v závere prvého polčasu zásluhou Gonzala Garciu. V 80. minúte pridal poistku striedajúci Jude Bellingham. Madridčania sú v tabuľke druhí o 11 bodov za Barcelonou, ktorá si už v predstihu zabezpečila titul.
La Liga - 36. kolo:
Real Madrid - Real Oviedo 2:0 (1:0)
Góly: 44. Garcia, 80. Bellingham
