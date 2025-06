Real Madrid zdolal Salzburg 3:0 a vyhral H-skupinu

H-skupina:



Red Bull Salzburg - Real Madrid 0:3 (0:2)



Góly: 40. Vinicius, 45.+3 Valverde, 84. Garcia







Al-Hilal FC - CF Pachuca 2:0 (1:0)



Góly: 22. Al-Dawsari, 90.+5 Leonardo







tabuľka:



1. Real Madrid 3 2 1 0 7:2 7



2. Al-Hilal 3 1 2 0 3:1 5



3. Salzburg 3 1 1 1 2:4 4



4. Pachuca 3 0 0 3 2:7 0

ďalší program:



osemfinále:



Palmeiras - Botafogo, Benfica Lisabon - Chelsea, Paríž Saint-Germain - Inter Miami, Flamengo - Bayern Mníchov, Inter Miláno - Fluminense, Manchester City - Al Hilal, Real Madrid - Juventus Turin, Borussia Dortmund - CF Monterrey

Philadelphia 27. júna (TASR) - Futbalisti Realu Madrid postúpili do osemfinále MS klubov ako víťazi H-skupiny. V priamom súboji o prvé miesto si na štadióne vo Philadelphii poradili s Red Bullom Salzburg hladko 3:0. Rakúsky zástupca skončil so štyrmi bodmi na nepostupovom treťom mieste, v noci na piatok ho predbehol saudskoarabský Al-Hilal FC, ktorý zdolal mexický CF Pachuca 2:0 a s piatimi bodmi sa posunul na druhú priečku.Real poslal do vyraďovačky brazílsky útočník Vinícius Júnior, ktorý v 40. minúte otvoril skóre a v nadstavenom čase prvého polčasu prihral pätičkou na druhý gól Federicovi Valverdemu. V 84. minúte uzavrel skóre striedajúci Gonzalo Garcia. Real však prišiel o stopéra Antonia Rüdigera, ktorý si po hodine hry zranil zadný stehenný sval. „Biely balet“ je deviaty európsky tím, ktorý sa prebojoval do vyraďovacej fázy. Z dvanástich zástupcov starého kontinentu nepostúpili len Atletico Madrid, Porto a Salzburg.