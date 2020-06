Real Madrid zdolal San Sebastian a je na čele tabuľky

Madrid 22. júna (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa prebojovali na čelo poradia najvyššej španielskej súťaže. V nedeľnom stretnutí 30. kola vyhrali na pôde Realu Sociedad San Sebastian 2:1, v tabuľke majú rovnaký počet 65 bodov ako obhajca titulu FC Barcelona, no disponujú lepšou bilanciou vzájomných zápasov.



Domáci držali s favoritom krok až do druhého polčasu, potom však v 50. minúte Junior Vinicius pri prieniku do šestnástky spadol a hlavný rozhodca po konzultácii s VAR nariadil jedenástku. Sergio Ramos ju bezpečne premenil, no vzápätí musel pre zranenie opustiť hraciu plochu. V 70. minúte poslal hostí do dvojgólového vedenia Karim Benzema. Jeho zásah, ktorý odobril VAR, sa ukázal ako víťazný, keď v 83. minúte skorigoval Mikel Merino.



Real zvíťazil aj v treťom zápase po reštarte súťaže. Naopak, Real Sociedad ešte nevyhral.



Celta Vigo zvíťazila Deportivom Alaves 6:0. Domáci "vybavili" súpera už v prvom polčase, keď strelili štyri góly. Najprv v 14. minúte otvoril skóre Jeison Murillo, Iago Aspas premenil jedenástku a vylúčenie Martina Aguirregabiriu potrestal v závere polčasu dvoma gólmi v rozmedzí minúty Rafinha. V závere duelu premenil druhý pokutový kop Nolito, ktorý sa do Celty Vigo vrátil po štyroch rokoch a demontáž Alavesu dokonal Santi Mina. Celta Vigo sa vďaka trom bodom vzdialila pásmu zostupu, posunula sa na šestnáste miesto v tabuľke a pred osemnástou Mallorcou má štvorbodový náskok.



Valencia na svojom ihrisku zdolala Osasunu 2:0 a naplno bodovala po troch zápasoch. Naopak, Osasuna nezvíťazila tretíkrát za sebou.







La Liga - 30. kolo:



Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid 1:2 (0:0)



Góly: 83. Merino - 50. Ramos (z 11 m), 70. Benzema







FC Valencia - Osasuna Pamplona 2:0 (2:0)



Góly: 12. Guedes, 35. Rodrigo







Celta Vigo - Deportivo Alaves 6:0 (4:0)



Góly: 40. a 41. Rafinha, 14. Murillo, 20. Aspas (z 11 m), 78. Nolito (z 11 m), 86. Mina. ČK: 27. Aguirregabiria (Alaves)