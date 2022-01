Real Madrid získal španielsky Superpohár

Finále španielskeho Superpohára:



Džidda



Real Madrid - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)



Góly: 38. Modrič, 52. Benzema (z 11 m). ČK: 87. Militao (Real)



Džidda 16. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid triumfovali v nedeľnom finále španielskeho Superpohára nad Athleticom Bilbao 2:0. Góly Realu v saudskoarabskej Džidde strelili Luka Modrič a po zmene strán z jedenástky Karim Benzema. Hráči "bieleho baletu" získali trofej dvanástykrát v klubovej histórii, iba najväčší rival FC Barcelona ich má vo vitríne viac (13).Ako prvý bol blízko ku gólu Benzema, jeho technická strela spoza šestnástky však minula bránku Bilbaa. V 28. minúte vypálil Casemiro, Unai Simon si postrážil priestor pri ľavej žrdi. "Biely balet" pretavil dominanciu do gólu v 38. minúte. Rodrygo v pokutovom území prihral loptu Modričovi a ten ju poslal k ľavej žrdi Simonovej bránky - 1:0.Krátko po prestávke zvýšil náskok Benzema, ktorý premenil VAR-om nariadenú jedenástku za ruku v pokutovom území. V závere ešte mohlo Bilbao zdramatizovať duel, keby Raul Garcia premenil pokutový kop, no loptu kopol do stredu bránky a Thibaut Courtois ju nohou vykopol.