Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
< sekcia Šport

Real Madrid získal stredopoliara Martineza z Racingu Santander

.
Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Podľa agentúry AFP zaplatil za 19-ročného Španiela 3 milióny eur.

Autor TASR
Madrid 31. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid skompletizoval príchod stredopoliara Sergia Martineza z Racingu Santander. Podľa agentúry AFP zaplatil za 19-ročného Španiela 3 milióny eur.

Martinez skóroval v úvodnom zápase Racingu v La Lige proti Villarrealu pri remíze 2:2, no očakáva sa, že spočiatku bude nastupovať za rezervný tím „bieleho baletu“. „Real Madrid zaplatí celú sumu stanovenú v hráčovej zmluve ako výkupnú klauzulu,“ uviedol Racing na sociálnych sieťach.

Španielsky veľkoklub v lete priviedol viacero posíl vrátane rekordnej akvizície Yana Diomandeho. Real pritom už dve sezóny za sebou nedokázal získať významnú trofej. Zverenci Joseho Mourinha vstúpili do nového ročníka výborne a po troch stretnutiach v La Lige majú na konte plný počet deväť bodov.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku