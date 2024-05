Real Madrid získal titul a navýšil svoj rekord, Ancelotti: Zaslúžené

Futbaloví fanúšikovia Realu Madrid oslavujú zisk majstrovského titulu v španielskej La Lige na námestí Cibeles v Madride v sobotu 4. mája 2024. Foto: TASR/AP

Madrid 5. mája (TASR) - Futbalový Real Madrid zavŕšil ligovú sezónu s doposiaľ jedinou prehrou ziskom titulu a navýšením vlastného rekordu v počte celkových prvenstiev v La Lige na 36. V sobotu zdolal podľa očakávania Cadiz (3:0) a po prehre Barcelony na pôde Girony 2:4 má po dvojročnej pauze istý titul.Madrid dokázal zdolať Cadiz napriek tomu, že v základe chýbali kľúčoví hráči ako napríklad Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior či Antonio Rüdiger. Jediný hráč, ktorý zostal zo stretnutia v Mníchove, bol kapitán Nacho Fernandez. Do zostavy sa naopak vrátil po zranení brankár Thibaut Courtois a odohral svoj prvý zápas v sezóne. Vinicius i Bellingham nakoniec nastúpili, Angličan sa zapísal aj na listinu strelcov.povedal tréner Madridčanov Carlo Ancelotti podľa agentúry AP. Tím priviedol k druhému ligovému titulu a celkovo dvanástej trofeji počas svojho druhého pôsobenia na jeho lavičke."Biely balet" si zaistil titul štyri kolá pred koncom ligy a čaká ho ešte záver Ligy majstrov. V stredu nastúpi do odvety proti Bayernu Mníchov a z tohto dôvodu odložil o týždeň aj majstrovské oslavy. Na pôde Bavorov uhral cennú remízu 2:2povedal Ancelotti.Začiatok sezóny pritom nevyzeral pre Madrid dobre. Tím čelil odchodu kapitána Karima Benzemu, zraneniam Courtoisa a obrancov Davida Alabu i Edera Militaa. Tímu však pomohol príchod Bellinghama. Ofenzívny stredopoliar odvádzal kvalitnú prácu na svojej pozícii, dobre spolupracoval v Viniciusom a sám mal v lige 18 gólov v 26 zápasoch. "Biely balet" vyšiel bodovo naprázdno iba v 6. kole v mestskom derby s Atleticom, ktoré prehral 1:3. Zo zvyšných 33 duelov zvíťazil v 27, oboch El Clasico a schladil aj výbornú formu Girony (3:0 (v), 4:0).Prehra Barcelony v katalánskom derby je podľa trénera Xaviho obrazom jeho tímu v tejto sezóne. Nádej na obhajobu titulu by jeho tímu zaručilo len víťazstvo nad "šťukou" prebiehajúcej sezóny La Ligy. Na druhom mieste je momentálne práve Girona a slávnejšiemu klubu môže vziať miesto v španielskom Superpohári.povedal Xavi a dodal:Prvé dva góly padli v priebehu štyroch minút po úvodnom výkope. Andreas Christensen najprv skóroval za hostí s asistenciou Lamina Yamala. O niekoľko sekúnd neskôr sa presadil Artem Dovbyk, ktorý vsietil 20. gól v sezóne. Po faule na Yamala prišla v nadstavení prvého polčasu aj penalta, premenil ju Robert Lewandowski. Za Gironu vyrovnal na 2:2 hneď po príchode na ihrisko striedajúci Portu, ktorý skóroval z prvého dotyku. O dve minúty neskôr asistoval Miguelovi Gutierrezovi a v 74. minúte pridal svoj druhý gól.Barcelona nestačila na Gironu v katalánskom derby dvakrát, v oboch prípadoch 2:4. Domáci tím si zabezpečil víťazstvom miesto v najlepšej štvorke zaručujúcej účasť v Lige majstrov. UEFA tak bude v nadchádzajúcom ročníku čeliť problému s pravidlom, ktoré zakazuje účasť dvoch tímov v rovnakej vlastníckej skupine. Girona je súčasť City Football Group spolu s Manchestrom City.