Real Madrid zostal stopercentný, Lewandowski dal za Barcu piaty gól

Madrid 4. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zostávajú v novej sezóne španielskej súťaže naďalej stopercentní. Po víťazstve 2:1 nad Betisom Sevilla v šlágri 5. kola im patrilo po sobote prvé miesto v tabuľke o dva body pred Barcelonou, ktorá si poradila s FC Sevilla 3:0. Pre "biely balet" to bol premiérový domáci zápas, keďže na štadióne Santiaga Bernabeu pokračujú rekonštrukčné práce.



Brazílsky útočník Vinicius Junior sa presadil v treťom zápase po sebe, keď dostal Madrid v 9. minúte do vedenia, po tom, čo preloboval brankára Ruia Silvu. Betis, ktorý začal sezónu výhrami nad Elche, Mallorcou a Pamplonou, vyrovnal po ôsmich minútach, keď skóroval Sergio Canales. Víťazstvo domácich však zabezpečil v druhom polčase útočník Rodrygo. V súboji dovtedy bezchybných tímov tak zaznamenali prvú prehru hostia. Domáci tréner Carlo Ancelotti vyzdvihol výkon strelca víťazného gólu: "Je to špeciálny útočník, pretože môže hrať na akejkoľvek pozícii. Hrá veľmi rýchlo a inteligentne aj bez lopty."



Real Madrid čaká v utorok prvý zápas v Lige majstrov proti škótskemu Celticu. "Pred nami je najdôležitejší zápas prvej časti sezóny. Postavíme sa proti tímu, ktorý je fantasticky kondične pripravený a bude to veľmi ťažké," dodal Ancelotti. "Biely balet" obhajuje titul v najprestížnejšej európskej súťaži, v minulej sezóne zdolal vo finále FC Liverpool 1:0.



Barcelona natiahla svoju víťaznú šnúru na tri zápasy po sebe. Poľský útočník Robert Lewandowski zaznamenal ďalší gól v drese "Kataláncov" a po štyroch ligových kolách má na svojom konte päť presných zásahov. Okrem neho sa v zápase ešte presadili Raphinha a Eric Garcia. "Bol to celkovo veľmi dobrý zápas, v ktorom sme dominovali a dokonca mali aj viac šancí na strelenie gólu. Prežívame dobré obdobie a výhra 3:0 v Seville je dobrým znamením," povedal tréner Barcelony Xavi Hernandez pre DPA.



Naopak Sevilla prežíva katastrofálny vstup do sezóny, keď má po štyroch zápasoch na konte len jeden bod. Podľa stredopoliara Ivana Rakitiča má celý tím plnú dôveru v trénera Julena Lopeteguiho: "Situácia, v ktorej sa nachádzame, je trochu zložitá. Žiadam o odpustenie za výsledky, ale aj o dôveru a trpezlivosť." Barcelona privíta v stredu v úvodnom kole C-skupiny Ligy majstrov Viktoriu Plzeň.