Real Madrid zvíťazil v Bilbau 3:0, dvakrát skóroval Mbappe

Na snímke Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

Zverenci Xabiho Alonsa tak ukončili sériu troch ligových remíz a v La Lige ťahajú šnúru ôsmich zápasov bez prehry.

Autor TASR
Bilbao 3. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili na pôde Athleticu Bilbao 3:0 v stredajšej predohrávke 19. kola španielskej La Ligy. Najlepší strelec súťaže Kylian Mbappe skóroval dvakrát a na konte má už 16 ligových gólov v aktuálnom ročníku. Medzitým si pripísal asistenciu pri presnom zásahu Eduarda Camavingu. Zverenci Xabiho Alonsa tak ukončili sériu troch ligových remíz a v La Lige ťahajú šnúru ôsmich zápasov bez prehry.



La Liga - predohrávka 19. kola:

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3 (0:2)

Góly: 7. a 59. Mbappe, 42. Camavinga
