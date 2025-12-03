< sekcia Šport
Real Madrid zvíťazil v Bilbau 3:0, dvakrát skóroval Mbappe
Zverenci Xabiho Alonsa tak ukončili sériu troch ligových remíz a v La Lige ťahajú šnúru ôsmich zápasov bez prehry.
Autor TASR
Bilbao 3. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili na pôde Athleticu Bilbao 3:0 v stredajšej predohrávke 19. kola španielskej La Ligy. Najlepší strelec súťaže Kylian Mbappe skóroval dvakrát a na konte má už 16 ligových gólov v aktuálnom ročníku. Medzitým si pripísal asistenciu pri presnom zásahu Eduarda Camavingu. Zverenci Xabiho Alonsa tak ukončili sériu troch ligových remíz a v La Lige ťahajú šnúru ôsmich zápasov bez prehry.
La Liga - predohrávka 19. kola:
Athletic Bilbao - Real Madrid 0:3 (0:2)
Góly: 7. a 59. Mbappe, 42. Camavinga
