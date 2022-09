Real Madrid zvíťazil v súboji o čelo La Ligy a zostáva bez straty

La Liga - 4. kolo:



Real Madrid - Betis Sevilla 2:1 (1:1)



Góly: 9. Vinicius Junior, 65. Rodrygo - 17. Canales







Real Mallorca - FC Girona 1:1 (0:0)



Góly: 87. Raillo - 90. Saiz (z 11 m)



/M. Valjent odohral celý duel, D. Greif (obaja Mallorca) nefiguroval pre zranenie na súpiske/





Madrid 3. septembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Realu Madrid zvíťazili v súboji o čelo španielskej La Ligy nad Betisom Sevilla 2:1. Víťazný gól sobotného zápasu 4. kola strelil v 65. minúte Rodrygo."Biely balet" sa dostal do vedenia v 9. minúte, keď Vinicius Junior unikol ofsajdovej pasci Andalúzanov a brankára prekonal oblúčikom. O osem minút však prišiel vyrovnávajúci zásah, keď hráči Betisu dokázali zakombinovať v preplnenej šestnástke a Sergio Canales umiestnil loptu do siete. Víťazný gól pripravil Rodrygovi presným centrom z krídla striedajúci Federico Valverde. Real má na prvom mieste tabuľky plný počet 12 bodov, deväťbodový Betis utrpel prvú prehru v ročníku.Hráči Realu Mallorca remizovali s Gironou 1:1. Oba góly padli v záverečných minútach. Domáci sa dostali do vedenia v 87. minúte, keď po rohovom kope skóroval stopér Antonio Raillo. O tri minúty nato však vyrovnal z pokutového kopu Samuel Saiz. V drese domácich odohral celé stretnutie slovenský obranca Martin Valjent. Mallorca získala v sezóne päť bodov, nováčik z Girony štyri.