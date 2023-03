Real mal proti Liverpoolu opäť navrch, Ancelotti: Veríme si

Madrid 16. marca (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sú stále v hre o obhajobu triumfu v Lige majstrov. V osemfinálovej odvete proti FC Liverpool potvrdili víťazstvo 5:2 z ihriska súpera domácim triumfom 1:0. Živia tak naďalej šancu vylepšiť svoju rekordnú zbierku 14 trofejí v najprestížnejšej klubovej súťaži.



Real mal proti Liverpoolu navrch už v troch za sebou idúcich edíciách Ligy majstrov. Vlani ho zdolal vo finále súťaže v Paríži 1:0, rok predtým ho vyradil vo štvrťfinále po výsledkoch 3:1 a 0:0. "Mali sme iba jednopercentnú šancu, že by sme mohli zmazať manko z domáceho zápasu a postúpiť. Nebol to však z našej strany taký výkon, aby sme sa vďaka nemu postarali o zázrak," priznal po stretnutí Jürgen Klopp, kouč Liverpoolu. "Real bol lepší, nás v odvete ešte viackrát podržal aj brankár Alisson," dodal nemecký tréner.



Podľa kormidelníka domácich Carla Ancelottiho rozhodlo o postupe sebavedomie jeho zverencov, ktorí v minulom ročníku predviedli vo vyraďovačke parádne obraty proti PSG, Chelsea i Manchestru City: "Veríme si. Po tom, čo sme dokázali minulý rok, máme dostatok sebavedomia. Proti Liverpoolu sme to zvládli, no treba sa mať stále na pozore. Liga majstrov je komplikovaná súťaž a musíme bojovať až do konca."



O triumfe Realu v odvete rozhodol gólom v 79. minúte Karim Benzema, no po skórovaní kríval a kouč ho radšej stiahol z trávnika. "Nie je to nič vážne, iba som si mierne narazil holennú kosť. Ale som v poriadku," zažehnal francúzsky kanonier v pozápasovom rozhovore obavy, či bude k dispozícii v nedeľnom ligovom El Clasicu proti Barcelone. "Niekedy musíte v zápase aj trpieť, ale najdôležitejšie je vyhrať a postúpiť ďalej. My sme dnes od začiatku dokazovali, že chceme zostať v súťaži a teraz sa už môžeme pripravovať na štvrťfinále," dodal Benzema.



"V našom tíme sú kľúčové pokora a trpezlivosť. Pokorou disponujú skúsení starší hráči, ktorí nemajú silné egá a trpezlivosť ukazujú mladí, pretože majú pred sebou hráčov s fantastickými kariérami. Modrič a Kroos však nie sú v zostave pre svoje kariéry, ale pre to, že si to neustále zaslúžia výkonmi," uviedol Ancelotti podľa agentúry AFP.



Organizátori zápasu v Madride v závere vzdali hold súperovi a Liverpoolu zahrali z reproduktorov na štadióne jeho hymnu "You'll never walk alone". Klopp sa za to Realu poďakoval: "Bolo to pekné gesto a dôkaz, že hoci často proti sebe stojíme ako súperi, tak sa navzájom rešpektujeme."