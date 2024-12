Real nevyužil šancu dostať sa na čelo, Ancelotti bol však spokojný

Madrid 15. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nevyužili príležitosť stať sa novým lídrom španielskej La Ligy. V sobotnom stretnutí remizovali na pôde Raya Vallecano 3:3 a v tabuľke naďalej figurujú na druhej priečke o bod za Barcelonou. Tréner Carlo Ancelotti však po súboji vyhlásil, že odchádza spokojný.



Real nemal dobrý vstup do zápasu, domáci viedli už v 3. minúte po góle Unaia Lopeza. O polhodinu náskok zvýšil Abdul Mumin, no hosťom sa podarilo vyrovnať ešte pred zmenou strán zásluhou Federica Valverdeho a Judea Bellinghama. V 56. minúte šiel "biely balet" prvýkrát do vedenia, keď sa presadil Rodrygo. Jeho nádeje však do desiatich minút zmrazil domáci Isi Palazon a vyrovnal skóre na konečných 3:3.



Taliansky kouč po dueli priznal, že jeho zverenci neboli v defenzíve dostatočne ostražití, no vzhľadom na absenciu obrancov Daniho Carvajala, Edera Militaa i Ferlanda Mendyho bol spokojný. Pripomenul tiež, že v uplynulej sezóne Real s Vallecanom remizoval hneď dvakrát: "Minulý rok sme tu nevyhrali, remizovali sme a aj tak sme vyhrali ligu. Hráme dobre a sme na správnej ceste. No tak sme remizovali. Musíme sa sústrediť na ďalšie zápasy." V prebiehajúcom ročníku si Real dosiaľ delil body štyrikrát. "Odchádzam spokojný. Táto remíza nebola ako s Mallorcou či Las Palmas, pretože som videl tím, ktorý mal rovnaký prístup ako ten z minulej sezóny," dodal Ancelotti podľa denníka Marca.



Jedným z najviac preberaných momentov po zápase bol zákrok Mumina proti krídelníkovi Realu Viniciusovi Juniorovi v pokutovom území. Hráči "bieleho baletu" sa dožadovali pokutového kopu, no hlavný arbiter ho neodpískal a Viniciusovi udelil žltú kartu za protesty. Penalta mohla byť odpískaná aj podľa Ancelottiho náprotivka Iňiga Pereza. "Nerád klamem a myslím si, že to bol Mumin, kto kopol Viniciusa. Vždy sa snažím byť úprimný a keď som tú situáciu videl, povedal som si, že to rozhodca môže pískať, ale aj nie," povedal 36-ročný kouč Vallecana.



Vo všeobecnosti bol na výkon svojich zverencov hrdý, ale objektívne zhodnotil aj negatíva. "Som šťastný, spokojný a hrdý na tento tím. Musíme sa však zlepšiť, pretože proti dôležitým mužstvám, ale aj proti iným účastníkom ligy je udržanie vedenia kľúčové. Dostali sme góly, ktoré by sa nemali opakovať. So žiadnym tímom, a už vôbec nie proti Realu Madrid, nemôžeme takto stratiť hlavu. Dnes si musíme ceniť, že aj keď sme prehrávali 2:3, tak sme nakoniec dokázali remizovať," konštatoval Perez. V 20-člennej tabuľke figuruje Rayo na 13. priečke s 20 bodmi.