Real nezaváhal, Barcelona inkasovala v závere po vylúčení Gaviho

Madrid 9. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa v španielskej La Lige rýchlo otriasli z prehry v Getafe. Proti Valencii si pripísali suverénne domáce víťazstvo 4:1. V tabuľke sú na čele o osem bodov pred FC Sevilla, Andalúzania však majú dva zápasy k dobru. V 21. kole naopak zaváhala Barcelona, ktorá inkasovala v závere na ihrisku Granady a remizovala 1:1.



Na Santiago Bernabeu otvoril skóre tesne pred prestávkou Karim Benzema, ktorý premenil pokutový kop. Francúzsky útočník si pripísal jubilejný 300. gól v drese Realu, stal sa štvrtým hráčom v histórii klubu na tejto méte. Pridal sa tak k trojici Cristiano Ronaldo, Raul, Alfredo di Stefano. V zápase sa napokon presadil dvakrát, rovnako ako Vinicius Junior. "Hrali sme dobre a zaslúžili sme si zvíťaziť. Pochopiteľne, pomohla nám penalta, no podali sme komplexný výkon. V úvode sme mali pár defenzívnych zaváhaní, no zhruba od 30. minúty sme si vytvárali jednu šancu za druhou. Vinicius odviedol skvelú prácu. Dnes to nebola jeho hra s loptou, pri ktorej sa zaskvel, ale dal góly. Karim je stále rovnaký, v úžasnej forme," pochválil svojich zverencov tréner Realu Carlo Ancelotti. Benzema dal v sezóne 17 gólov, Vinicius 12 a dokopy tak majú na konte viac zásahov ako všetci strelci z 13 tímov La Ligy.



Barcelonu poslal v Granade do vedenia Luuk de Jong tesne pred uplynutím hodiny hry. Od 80. minúty však hrali Katalánci oslabení o Gaviho a v závere inkasovali od Antonia Puertasa po rohovom kope. V drese "blau-granas" sa prvýkrát po návrate do Barcelony predstavil 38-ročný brazílsky obranca Dani Alves, ktorý naposledy odohral zápas La Ligy v máji 2016. "Chcelo to trpezlivosť. Mali sme držať loptu na súperovej polovici. Lenže sme hlúpo strácali loptu. Už pred vylúčením sme mali dať na 2:0 a rozhodnúť. Inkasovaný gól bola naša chyba. Musíme si to priznať, aby sme mohli ďalej rásť," citovala agentúra AFP slová trénera Barcelony Xaviho Hernandeza.