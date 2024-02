Real odskočil Girone v boji o titul na rozdiel päť bodov

Madrid 11. februára (TASR) - Šláger 24. kola španielskej La Ligy vyznel jednoznačne pre futbalistov lídra súťaže Realu Madrid, ktorí po triumfe 4:0 nad Gironou odskočili súperovi v boji o titul na rozdiel päť bodov. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal anglický stredopoliar Jude Bellingham, ktorý sa so 16 gólmi osamostatnil na čele tabuľky strelcov od Arťoma Dovbyka. Po druhom góle si však gestom vypýtal striedanie, keď si vyvrtol ľavý členok.



"Jude je hviezda a náš najlepší hráč. Strieľa veľa gólov a všetci dúfame, že v tom bude pokračovať. Darí sa nám, z čoho máme radosť. Sme ako jedna veľká rodina. Podali sme zrejme najlepší výkon v sezóne. Ak budeme pokračovať v takýchto výkonoch, bude ťažké nás zdolať," povedal Vinicius Junior pre Real Madrid TV. Práve on poslal v úvode stretnutia svoj tím do vedenia po ďalekonosnej strele. Brazílčan mal prsty aj v druhom góle, keď prihrávkou našiel nabiehajúceho Bellinghama. Po zmene strán zvýšil Bellingham už na 3:0 a skóre duelu uzavrel jubilejným 50. gólom v drese Realu Rodrygo, opäť po asistencii Viniciusa. Domáci Joselu ešte v 90. minúte z penalty trafil iba do žrde.



"Girona k nám prišla s vizitkou tímu, ktorý v tejto sezóne vonku neprehral. Náš herný plán bol jasný - vysoký pressing na súperovej a trpezlivosť na našej polovici ihriska. Boli sme kompaktní a hrozili sme v krídelných priestoroch. Viesť ligu o päť bodov v tejto fáze sezóny je príjemné, ale je to len malá výhoda. Do konca zostáva ešte veľa zápasov, nesmieme poľaviť ani v jednom," vyjadril sa kormidelník "bieleho baletu" Carlo Ancelotti, ktorý dúfa, že zranenie Bellinghama nebude vážne a pocestuje s tímom na utorňajší úvodný zápas osemfinále Ligy majstrov proti RB Lipsko. "V nedeľu absolvuje vyšetrenia a budeme vedieť, ako na tom je," dodal.



Girona zaznamenala len druhú ligovú prehru v tejto sezóne, v septembri podľahla taktiež Realu na domácej pôde 0:3. Hosťom citeľne chýbala potrestaná dvojica Daley Blind - Yangel Herrera a tiež tréner Michel, ktorý v závere predošlého zápasu s Realom Sociedad (0:0) dostal červenú kartu za protesty. V stretnutí s lídrom viedol tím z lavičky jeho asistent Funez Salva. "Real nás zvalcoval, zvíťazil úplne zaslúžene. Nedosahujeme jeho level a dnes sme sa o tom presvedčili na vlastnej koži. Súper sa dostal na koňa rýchlym gólom a v ďalšom priebehu zápasu jeho hráči predviedli ohromnú kvalitu. Nás nesmie táto prehra rozhodiť, musíme ďalej tvrdo pracovať a držať sa našej filozofie. Táto sezóna je pre nás napriek debaklu na Reale výnimočná. Sme druhí v tabuľke, stále sa môžeme zapísať do klubovej histórie," vravel optimisticky naladený hlavný kouč Girony.



"Dnes to nebol náš deň, Realu zasa vyšlo všetko, na čo siahol. Chýbali nám opory, ale na to sa nebudem vyhovárať. Musíme dať hlavu hore a dobre sa pripraviť na ďalší zápas v Bilbau," konštatoval krídelník Portu, ktorý so spoluhráčmi nedokázal ani raz priamo ohroziť Andrija Lunina v bránke Realu.