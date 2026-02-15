< sekcia Šport
Real Oviedo podľahlo Athletic Bilbao v 24. kole La Ligy
Oviedo je sedem bodov pod pásmom zostupu, jeho nedeľný súper figuruje na deviatom mieste.
Autor TASR
Madrid 15. februára (TASR) - Futbalisti Athletica Bilbao vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 2:1. Posledný tím tabuľky siahal na prekvapivý výsledok, keď viedol 1:0, no Bilbao otočilo v priebehu druhého polčasu. Oviedo je sedem bodov pod pásmom zostupu, jeho nedeľný súper figuruje na deviatom mieste.
sumár - 24. kolo La Ligy
Real Oviedo - Athletic Bilbao 1:2 (1:0)
Góly: 30. Chaira - 58. Jauregizar, 71. Sancet (z 11 m)
