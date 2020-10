Real ovládol El Clásico a zažehnal krízu aj trápenie Messiho

Barcelona 25. októbra (TASR) - Senzačné prehry s Cadizom a Šachtarom Doneck sú zabudnuté. Futbalisti Realu Madrid strhli z dverí svojej šatne nálepku s nápisom "kríza" a po triumfe v prvom tohtosezónnom El Clásicu ju nechali v Katalánsku hráčom FC Barcelona. Real vyhral v sobotňajšom šlágri 7. kola španielskej ligy na pôde FC Barcelona 3:1 a dostal sa na čelo tabuľky.



Hoci ani jeden z tímov nebol pred ostro sledovaným derby v ideálnej forme, zápas priniesol strhujúcu futbalovú bitku. Kvalitný bol najmä prvý polčas, v ktorom oba tímy predviedli veľké futbalové predstavenie. Hostia otvorili skóre už v 5. minúte po rýchlom brejku a presnom zakončení Federica Valverdeho, no o tri minúty bolo vyrovnané, keď sa zblízka presadil Anssumane Fati a vo veku 17 rokov a 359 dní sa stal najmladším strelcom v histórii El Clásica, keď prekonal doterajší rekord Raula Gonzaleza z roku 1995 (18 rokov, 95 dní).



V druhom polčase 245. najslávnejšieho derby skóroval už len Real. Rozdielový gól strelil v 62. minúte z kontroverznej jedenástky navrátilec do zostavy Sergio Ramos. Kapitán Realu potvrdil unikátnu bilanciu z bieleho bodu. Ako pripomenul portál Squawka, Ramos premenil v La Lige všetkých 24 pokutových kopov a ani raz sa nemýlil. "V Reale je to tak, dve prehry sú už kríza. Bol to strašný týždeň, kritika na nás lietala z každej strany, ale som rád, že sme zareagovali takto," povedal Ramos podľa AS. Víťazstvo hostí potvrdil v závere chorvátsky stredopoliar Luka Modrič, keď si chladnokrvne položil brankára Neta a vonkajším falšom poslal loptu do siete.



Svoj tím najmä v prvom polčase podržal brankár Thibault Courtois. "Bol to ťažký týždeň. Po prehrách s Cadizom a Šachtarom sme potrebovali zabrať. Hrali sme dobre, bojovali sme a myslím, že sme si víťazstvo zaslúžili," povedal belgický reprezentant pre denník Marca. Významne, hoci nenápadne k triumfu Realu prispel Toni Kroos. Nemecký stredopoliar mal najviac dotykov s loptou zo všetkých hráčov Realu (90), najviac prihrávok (66), ako aj najviac presných prihrávok (62). Pre svoj tím vypracoval päť šancí a zaznamenal štyri kľúčové defenzívne zákroky. Realu sa v Barcelone darí, na Camp Nou prehral z uplynulých šiestich zápasov len raz. Skvelú bilanciu má aj tréner Zinedine Zidane, ktorý v Barcelone ako hlavný kouč "bieleho baletu" ešte nikdy neprehral. Na konte má tri víťazstvá a tri remízy.



Zidane po taktickej stránke zvládol derby lepšie ako tréner Barcelony Ronald Koeman. Kouč Realu reagoval na situáciu a dobrými striedaniami udržal hru svojho tímu na vysokej úrovni. Krátko po Ramosovej penalte poslal na ihrisko Modriča, ešte pred zmenou strán musel reagovať na zranenia Nacha a nahradil ho Lucasom. "Odohrali sme perfektný zápas. Sú to však len tri body, nič viac. Čelili sme veľkej kritike v posledných dňoch, ale snažili sme sa ostať pokojní. Som rád za mojich hráčov, bolo to tímové víťazstvo," povedal Zidane podľa denníka AS.



Koeman nezareagoval na klesajúcu hernú krivku svojho tímu a prvýkrát striedal až v 81. minúte. Štyri zmeny v priebehu šiestich minút nezabrali a Barcelona vyšla opäť naprázdno. Holanďan po zápase kritizoval najmä penaltový verdikt. "V piatich zápasoch rozhodol VAR vždy proti nám. Neviem, čo si mám o tom myslieť," uviedol.



Barcelona po dobrom štarte do sezóny hľadá svoju tvár. V La Lige prehrala dvakrát za sebou prvýkrát od roku 2016, na víťazstvo čaká tri zápasy a klesla na 12. miesto. Dôkazom je trápenie Lionela Messiho, ktorý v prvých piatich zápasoch La Ligy nestrelil ani jeden gól z hry. Skóroval len z jedenástky v úvodnom kole proti Villarealu, z pokutového kopu sa presadil aj v zápase Ligy majstrov proti Ferencvárosu. Hviezdny Argentínčan v posledných šiestich "clásicach" po odchode Cristiana Ronalda z Realu do Juventusu Turín ani raz neskóroval a dokonca ani neprihral na gól.



Barcelona nastúpila v základnej zostave s tromi tínedžermi, okrem Fatiho boli v základnej jedenástke aj ďalší 17-ročný stredopoliar Pedri a na pravej obrane nastúpil 19-ročný Sergino Dest. Bývalý hráč Ajaxu Amsterdam sa stal prvým hráčom z USA, ktorý nastúpil na El Clásico a za svoj spoľahlivý a suverénny výkon si od médií vyslúžil pochvalu.



Z El Clásica sa trochu vytratil hviezdny element, ktorý ho dostal na vrchol globálnej popularity pred desiatimi rokmi. Vtedy bolo aj súbojom medzi Cristianom Ronaldom a Lionelom Messim, dvoma najlepšími hráčmi planéty. Ronaldo však odišiel do Juventusu Turín a derby stratilo trochu iskry. Napriek tomu priťahuje tradičné derby obrovskú pozornosť médií a prináša zaujímavé príbehy. Aj toto derby prinieslo niekoľko unikátov. Prvýkrát ho viedli tréneri, ktorí strelili víťazný gól v Lige majstrov - koučovi Barcelony Ronaldovi Koemanovi sa to podarilo v roku 1992, Zidanovi o desať rokov neskôr a pre pandémiu koronavírusu sa premiérovo hralo El Clásico pred prázdnymi tribúnami.