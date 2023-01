Real padol vo Villarreale, Ancelotti:Penalty sa nebudú fanúšikom páčiť

Madrid 8. januára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nevyužili možnosť dostať sa na čelo tabuľky španielskej La Ligy, keď v sobotnom zápase 16. kola prekvapujúco prehrali na pôde Villarrealu 1:2. Tréner úradujúceho majstra Carlo Ancelotti priznal, že domáci hrali s väčšou intenzitou a dôrazom ako jeho zverenci.



"V zápase sme tuho bojovali, súperili, no Villarreal hral skrátka lepšie ako my," hodnotil zápas kouč Realu. "Nebránili sme dostatočne tesne na našej polovici a to sa ukázalo byť kľúčové. Súper hral na vyššej úrovni a my sme jeho tempu nestačili. Naša štvorčlenná obranná formácia i stred poľa boli príliš otvorené a domáci dokázali s loptou ľahko prejsť cez naše línie."



Mužom zápasu bol Gerard Moreno. Domáci útočník krátko po prestávke prihral na gól úplne voľnému Yeremymu Pinovi, ktorý otvoril skóre. Real odpovedal po necelej hodine hry, keď vo vlastnej šestnástke zahral jemne rukou pri bežeckom súboji s Viniciusom obranca Villarrealu Juan Foyth a rozhodca po zhliadnutí videa nariadil pokutový kop, ktorý premenil Karim Benzema. O tri minúty neskôr sa situácia zopakovala na opačnej strane, tentoraz to bol stopér hostí David Alaba, ktorý v páde rukou zastavil prihrávku súpera. Moreno z bieleho bodu namieril presne. Ukázal sa to byť víťazný gól, keďže favorit v závere už nič smerom dopredu nevymyslel.



"Obidve penalty boli nariadené správne, podľa pravidiel. No myslím si, že fanúšikom sa nebudú páčiť," poznamenal Ancelotti. Pri oboch penaltových situáciách previnilci nezahrali rukou úmyselne. Na videozázname vidno, že Foyth rukou skôr pomohol loptu pristaviť Viniciusovi a Alaba sa jej snažil v poslednej chvíli vyhnúť. "Je to problém. Obe ruky v šestnástke, či už v našej alebo súperovej, sa zrodili v situáciách, ktoré neznamenali také nebezpečenstvo, že by si zaslúžili penaltu," citovala agentúra AFP trénera Villarrealu Quiqueho Setiena.



"Biely balet" sa tak neodpútal od vedúcej Barcelony, obaja rivali majú na konte zhodne 38 bodov, Real je druhý pre horšie skóre. "Barca" však mala ešte k dobru nedeľný šláger na pôde Atletica Madrid. "Žltá ponorka" zvíťazila nad Realom prvýkrát po takmer piatich rokoch. Dosiahla šiestu výhru v rade vo všetkých súťažiach a v tabuľke sa posunula priebežne na piatu priečku. "Ak chcete zdolať Real, musíte vydať zo seba všetko," povedal pre Movistar domáci obranca Raul Albiol. Villarreal sa po októbrovej zmene trénera, keď Setien nahradil vo funkcii Unaia Emeryho, začína pomaly šplhať tabuľkou nahor. "Zmeny si vždy vyžadujú určitý proces a čas. Po Emeryho odchode sme mali ťažké chvíle, bolo to pre nás náročné obdobie. Počas prestávky sme pracovali na nových ideách a v tom musíme pokračovať. Získali sme tri body, nič viac. La Liga je dlhá súťaž," dodal Albiol, bývalý hráč "Los Blancos".



Zaujímavosťou bolo, že v základnej jedenástke Realu po prvý raz v 121-ročnej histórii klubu nenastúpil ani jeden Španiel. V základnej zostave figurovali traja Francúzi, dvaja Brazílčania, dvaja Nemci, Chorvát, Belgičan, Rakúšan a Uruguajčan. Na lavičke boli šiesti španielski hráči, až v priebehu zápasu dostali príležitosť Lucas Vazquez a Marco Asensio.