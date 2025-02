Real, Paríž a Dortmund postúpili do osemfinále

Hráč Brestu Mathias Pereira Lage (vľavo) beží s loptou pred hráčom PSG Fabianom Ruizom počas druhého zápasu play-off Ligy majstrov vo futbale medzi Paríž Saint-Germain a Brestom v Parku princov v Paríži v stredu 19. februára 2025. Foto: TASR/AP

Liga majstrov - odvety play off o osemfinále:



Paríž St. Germain - Stade Brest 7:0 (2:0)



Góly: 20. Barcola, 49. Kvaracchelija, 59. Vitinha, 64. Doue, 69. Mendes, 76. Ramos, 86. Mayulu



/prvý zápas 3:0, postúpil Paríž/







PSV Eindhoven - Juventus Turín 2:1 (0:0) - predlžuje sa



Góly: 53. Perišič, 74. Saibari - 63. Weah



/prvý zápas 1:2/







Real Madrid - Manchester City 3:1 (2:0)



Góly: 4., 33. a 61. Mbappe - 90.+2 Gonzalez



/prvý zápas 3:2, postúpil Real/







Borussia Dortmund - Sporting Lisabon 0:0



/prvý zápas 3:0, postúpil Dortmund/







možné osemfinálové dvojice (žreb - piatok 12.00 h):



Paríž Saint-Germain - FC Liverpool/FC Barcelona



FC Bruggy - OSC Lille/Aston Villa



Real Madrid - Atlético Madrid/Bayer Leverkusen



Juventus/PSV Eindhoven - Arsenal FC/Inter Miláno



Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno/Arsenal FC



Bayern Mníchov - Bayer Leverkusen/Atlético Madrid



Borussia Dortmund - Aston Villa/Lille



Benfica Lisabon - FC Barcelona/FC Liverpool







ďalší program LM:



osemfinále: 4./5. a 11./12. marca



štvrťfinále: 8./9. a 15./16. apríla



semifinále: 29./30. apríla a 6./7. mája



finále: 31. mája v Allianz Arene v Mníchove

Bratislava 19. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid, Paríža Saint-Germain a Borussie Dortmund v stredu postúpili do osemfinále Ligy majstrov. "Biely balet" po výhre na ihrisku Manchestru City 3:2 zvládol aj odvetu, keď na Santiago Bernabéu triumfoval 3:1. Parížania si bez problémov poradili s Brestom vysoko 7:0. Duel PSV Eindhoven s Juventusom Turín dospel do predĺženia.Real v prvom zápase predviedol skvelý obrat, keď v závere otočil z 1:2, a tak ako ho zakončil, odštartoval ten domáci. V 4. minúte našiel Raul Asencio dlhým pasom Kyliana Mbappeho, Ruben Dias loptu minul a francúzsky kanonier preloboval Edersona. O ďalšie štyri minúty prišla ďalšia rana pre hostí a zraneného Johna Stonesa musel vystriedať Nathan Ake. City navyše nastúpilo bez Erlinga Haalanda, ktorý nebol fit a odštartoval na lavičke. V 33. minúte bolo v podstate po zápase, keďže City znova prepadlo v obrane, na pravom krídle nechalo dvoch voľných hráčov, prišlo prečíslenie so šikovnou kľučkou a zakončením Mbappeho - 2:0. Hostia si nevytvorili nič nebezpečné. Obraz hry sa nezmenil ani po prestávke. Mbappe mohol dokonať hetrik v 58. minúte, no zastavil ho Ederson. O tri minúty neskôr však bol už krátky a francúzsky kanonier ho prekonal strelou z hranice veľkého vápna - 3:0. Až potom sa dostali k nebezpečným šanciam aj hostia, no strelu Phila Fodena vyrazil brankár a Bernardo Silva mieril nad. Čestný úspech dosiahol v nadstavenom čase Nico Gonzalez - 3:1.Parížania v domácej odvete po 20 minútach ešte vylepšili náskok, keď sa zvnútra šestnástky presadil Bradley Barcola. PSG dominovalo a do prestávky viedlo už 2:0. V 39. minúte skóroval Chviča Kvaracchelija. Domáci boli na koni a pred vlastnými divákmi si duel užívali. V 59. minúte pridal ďalší gól Vitinha, v 64. striedajúci Desire Doue a v 69. Nuno Mendes. Parížania nepoľavili a do konca pridali ešte dva góly.Hráči Dortmund v odvete play off remizovali na domácom štadióne so Sportingom Lisabon 0:0, čo im v súčte s víťazstvom 3:0 v prvom zápase stačilo na postup. V osemfinále nastúpia proti Aston Ville alebo OSC Lille. Prvý polčas veľa vzruchu nepriniesol. Dortmund po opatrnom úvode prebral opraty a bezpečne si strážil trojgólový náskok. Hostia pôsobili rezignovane a nevypracovali si žiadnu vážnejšiu príležitosť. Za domácich dvakrát nebezpečne vypálil Marcel Sabitzer. Aj v druhom polčase sa hralo iba na jednu bránu, no diváci sa gólu nedočkali. Serhou Guirassy nepremenil penaltu, Giovanni Reyna trafil žrď a zásah Emreho Cana neplatil pre ofsajd.Presnú podobu osemfinále určí piatkový žreb v Nyone (12.00 h), no postupujúci už poznajú možných súperov. Napríklad Real Madrid vie, že narazí na mestského rivala Atletico alebo Bayer Leverkusen. Hanckov Feyenoord môže po vyradení AC naraziť na druhý milánsky klub Inter alebo na Arsenal.