Real pokračuje bez straty bodu, Bellingham: Zápas som si užíval
Autor TASR
Madrid 23. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid pokračujú v aktuálnej edícii Ligy majstrov bez straty bodu. Jediný gól pri stredajšom víťazstve 1:0 nad Juventusom Turín strelil Jude Bellingham, ktorý sa tešil, že po zranení ukončil čakanie na svoj prvý presný zásah v sezóne. Jeho výkon potešil aj trénera Xabiho Alonsa.
Oba tímy sa v opatrnom úvode snažili navzájom prečítať, no postupne začali preberať kontrolu Alonsovi zverenci. V prvom polčase bol nebezpečný najmä Kylian Mbappe, ktorý pokračoval v ofenzívnej aktivite aj po zmene strán, kedy sa hra viac otvorila. Brankár domácich Thibaut Courtois podržal svoj tím pri šanci Dušana Vlahoviča. Mbappe na opačnej strane nenatiahol sériu jedenástich zápasov, v ktorých skóroval za klub aj reprezentáciu.
Real však aj bez jeho gólového príspevku našiel cestu k víťazstvu. Bellingham skóroval v 57. minúte z dorážky po tom, čo Vinicius trafil zľava vzdialenejšiu tyč. „Je to skvelý pocit. Po dlhej dobe som skóroval a dlho som o tom sníval. Cítil som sa dobre, veľmi komfortne a zápas som si užíval,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Bellinghama pre CBS Sports. Pre 22-ročného Angličana to bol prvý gól v sezóne, v jeho siedmom zápase, po pomalšom štarte spôsobenom letnou operáciou ramena, ktorou riešil dlhodobý problém. „Som veľmi šťastný za Judea, po zranení potreboval dobrý zápas. Aj okrem gólu hral veľmi dobre, získal množstvo lôpt uprostred poľa. Teším sa zo všetkých, ale najviac z Judea,“ povedal tréner Realu Alonso pre Movistar.
Hostia z Turína si vytvorili šancu na vyrovnanie, ale Raul Asencio v poslednej chvíli zablokoval strelu Loisa Opendu. „Biely balet“ sa tak dobre naladil na nedeľné El Clasico proti Barcelone na domácej pôde. Pätnásťnásobný šampión LM sa radí medzi päť klubov, ktoré majú po troch zápasoch plný počet bodov. „Bol to veľmi náročný zápas so šancami na oboch stranách. Museli sme sa poriadne zapotiť, ale je to dôležité víťazstvo proti veľkému tímu,“ doplnil belgický brankár Courtois, ktorý si pripísal 300. štart za španielsky veľkoklub.
Juventus má v LM na konte len dva body a na víťazstvo čaká celkovo sedem zápasov. Naposledy sa z troch bodov radoval 13. septembra v talianskej najvyššej súťaži. „Máme silné aj slabé stránky, ale musíme veriť tomuto tímu, pretože sme na správnej ceste. Mali sme hlad, ale pri toľkom behaní nám chýbala presnosť a mnohí neboli zvyknutí hrať na takejto úrovni,“ zhodnotil tréner Juventusu Igor Tudor.
