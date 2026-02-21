< sekcia Šport
Real prehral v Osasune a dal Barcelone šancu vrátiť sa na čelo
Autor TASR
Madrid 21. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid prehrali v dueli 25. kola španielskej La Ligy na pôde Osasuny 1:2. „Biely balet“ inkasoval v sobotnom zápase najprv z kopačky Anteho Budimira a na vyrovnávajúci gól Viniciusa Juniora odpovedal striedajúci Raul Garcia v 90. minúte. Real sa minulý víkend vrátil na čelo súťaže, no po prehre dal Barcelone šancu stať sa v nedeľu opäť lídrom.
Chorvát Budimir úspešne premenil pokutový kop v 38. minúte. Po zmene strán si ani jeden z tímov dlhšie nevedel vypracovať žiadnu príležitosť a obaja tréneri reagovali striedaniami. Vinicius následne ťažil z aktivity Federica Valverdeho, ktorý obišiel kvarteto domácich hráčov a Brazílčan zakončil do odkrytej bránky. Deviata Osasuna odpovedala v závere po chybe v rozohrávke súpera a pripísala si víťazstvo nad Realom po 15 rokoch. Barcelona v nedeľu privíta Levante.
Hráči Realu Sociedad remizovali s Realom Oviedo 3:3. Nováčik súťaže dlho siahal na štvrté víťazstvo v sezóne, no nezvládol záverečnú polhodinu, prišiel o dvojgólové vedenie a prehrával 2:3. V nadstavenom čase si hostia vybojovali bod po hlavičke obrancu Erica Baillyho. Oviedo sa po remíze neodlepilo z dna tabuľky, zatiaľ čo Realu Sociedad patrí 9. priečka.
Betis si upevnil piate miesto po remíze 1:1 s Rayom Vallecano. Sevillčania šli do vedenia v 16. minúte, keď sa presadil Cedric Bakambu. Hostia však vyrovnali ešte do polčasu po presnom zásahu Isiho Palazona. Rayo sa drží dva body nad zónou zástupu na 14. mieste.
La Liga - 25. kolo:
CA Osasuna - Real Madrid 2:1 (1:0)
Góly: 38. Budimir (z 11 m), 90. R. Garcia - 73. Vinicius Junior
Betis Sevilla - Rayo Vallecano 1:1 (1:1)
Góly: 16. Bakambu - 42. Palazon
Real Sociedad San Sebastián - Real Oviedo 3:3 (0:0)
Góly: 64. a 90. Oskarsson, 87. Caleta-Car - 50. a 52. Vinas, 90+2. Bailly
