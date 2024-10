Real prekvapivo prehral, Juventus otočil v Lipsku s 10 hráčmi

2. kolo ligovej fázy LM:



Šachtar Doneck - Atalanta Bergamo 0:3 (0:2)



Góly: 21. Djimsiti, 44. Lookman, 48. Bellanova







FC Girona - Feyenoord Rotterdam 2:3 (1:2)



Góly: 19. D. Lopez, 73. van de Beek - 23. Herrera (vl.), 33. Milambo, 79. Krejčí (vl.)



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/







Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0 (0:0)



Gól: 79. Duran







Benfica Lisabon - Atletico Madrid 4:0 (1:0)



Góly: 13. Aktürkoglu, 53. Di Maria (z 11 m), 75. Bah, 84. Kökcü (z 11 m)







Dinamo Záhreb - AS Monaco 2:2 (1:0)



Góly: 45.+3 Sučič, 66. Baturina - 74. Salisu, 89. Zakaria (z 11 m)







OSC Lille - Real Madrid 1:0 (1:0)



Gól: 45.+2 David (z 11 m)







FC Liverpool - FC Bologna 2:0 (1:0)



Góly: 11. Mac Allister, 75. Salah







RB Lipsko - Juventus Turín 2:3 (1:0)



Góly: 30. a 64. Šeško (druhý z 11 m) - 50. a 69. Vlahovič, 83. Conceicao, ČK: 59. Di Gregorio (Juventus)







Sturm Graz - FC Bruggy 0:1 (0:1)



Gól: 23. Tzolis

tabuľka po 2. kole:



1. Borussia Dortmund 2 2 0 0 10:1 6



2. Stade Brest 2 2 0 0 6:1 6



3. Benfica Lisabon 2 2 0 0 6:1 6



4. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 5:0 6



5. Liverpool 2 2 0 0 5:1 6



6. Aston Villa 2 2 0 0 4:0 6



7. Juventus Turin 2 2 0 0 6:3 6



8. Manchester City 2 1 1 0 4:0 4



9. Inter Miláno 2 1 1 0 4:0 4



10. Sparta Praha 2 1 1 0 4:1 4



11. Atalanta Bergamo 2 1 1 0 3:0 4



12. Sporting Lisabon 2 1 1 0 3:1 4



13. Arsenal 2 1 1 0 2:0 4



14. AS Monaco 2 1 1 0 4:3 4



15. Bayern Mníchov 2 1 0 1 9:3 3



16. FC Barcelona 2 1 0 1 6:2 3



17. Real Madrid 2 1 0 1 3:2 3



18. OSC Lille 2 1 0 1 1:2 3



Paríž St. Germain 2 1 0 1 1:2 3



20. Celtic Glasgow 2 1 0 1 6:8 3



21. FC Bruggy 2 1 0 1 1:3 3



22. Feyenoord Rotterdam 2 1 0 1 3:6 3



23. Atletico Madrid 2 1 0 1 2:5 3



24. PSV Eindhoven 2 0 1 1 2:4 1



VfB Stuttgart 2 0 1 1 2:4 1



26. Bologna 2 0 1 1 0:2 1



27. Šachtar Doneck 2 0 1 1 0:3 1



28. Dinamo Záhreb 2 0 1 1 4:11 1



29. RB Lipsko 2 0 0 2 3:5 0



30. Girona 2 0 0 2 2:4 0



31. Sturm Graz 2 0 0 2 1:3 0



32. AC Miláno 2 0 0 2 1:4 0



33. CZ Belehrad 2 0 0 2 1:6 0



34. Salzburg 2 0 0 2 0:7 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 2 0 0 2 1:9 0



36. Young Boys Bern 2 0 0 2 0:8 0

Bratislava 2. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid prekvapujúco prehrali v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku OSC Lille 0:1. Obhajca titulu predviedol nevýrazný výkon, o triumfe francúzskeho tímu rozhodol z pokutového kopu Jonathan David. Zaváhal aj Bayern Mníchov, ktorý podľahol domácej Aston Ville rovnako 0:1 a utrpel prvú prehru v základnej fáze LM od septembra 2017. Okrem Villy si drží stopercentnú bilanciu aj ďalší anglický klub FC Liverpool, ktorý zdolal Bolognu 2:0.Real sa mohol na pôde Lille ujať vedenia po sóle Endricka, zastavil ho až brankár Lucas Chevalier. Na druhej strane Andrij Lunin na dvakrát zneškodnil aj pomocou žrde šancu Jonathana Davida. V závere prvého polčasu nariadil rozhodca po ruke Eduarda Camavingu a signalizácii VAR penaltu v prospech OSC a David poslal domácich do vedenia. V druhom polčase poslal tréner hostí Carlo Ancelotti na ihrisko Kyliana Mbappeho, ktorý sa expresne rýchlo uzdravil po svalovom zranení. Real v závere zatlačil domácich, veľkú šancu mal Arda Güler, ale favorit sa vyrovnania nedočkal.Bayern vstúpil do súťaže rekordným víťazstvom 9:2 nad Dinamom Záhreb, no vo svojom druhom vystúpení naň nenadviazal. V repríze finále z roku 1982 mohol prehrávať už od 22. minúty, gól domáceho obrancu Paua Torresa neplatil po zásahu VAR pre ofsajd. Torres však v 79. minúte rozbehol kľúčovú akciu, keď vysunul Jhona Durana, ktorý pohotovo preloboval vybehnutého brankára Manuela Neuera a zariadil cenný triumf Aston Villy.Benfica Lisabon nedala šancu Atleticu Madrid, ktoré rozdrvila 4:0. Portugalský tím nakopol gól Kerema Aktürkogluho v 13. minúte, po prestávke poistili výhru z penalty Angel Di Maria, Alexander Bah a z ďalšej jedenástky Orkun Kökcü. Benfica má po dvoch kolách šesť bodov, rovnako ako Liverpool. Ten po úvodnom víťazstve 3:1 nad AC Miláno zdolal ďalší taliansky klub, výhru 2:0 nad Bolognou zariadili gólmi Alexis Mac Allister a Mohamed Salah.Plný počet bodov má aj Juventus Turín. "Stará dáma" hrala v Lipsku od 59. minúty bez vylúčeného Micheleho Di Gregoria, no aj s 10 hráčmi otočila stav z 1:2 na 3:2. Dvoma presnými zásahmi sa zaskvel Dušan Vlahovič, víťazný gól dal v 82. minúte Francisco Conceicao. Domácim nepomohli ani dva góly Benjamina Šeška. K prvému víťazstvu bolo blízko Dinamo Záhreb, ktoré viedlo nad AS Monaco 2:0, no napokon sa muselo uspokojiť iba s bodom po remíze 2:2.Feyenoord Rotterdam si pripísal prvé víťazstvo v ligovej fáze, keď triumfoval na pôde Girony 3:2. Od 19. minúty síce prehrával po góle Davida Lopeza, no ešte v prvom polčase dokázal skóre otočiť. O štyri minúty neskôr udrel po štandardnej situácii, keď si dal vlastný gól Yangel Herrera a v 33. minúte po veľkej chybe domácich poslal hostí do vedenia Antoni Milambo. Vzápätí sa španielsky tím dopustil ďalšej katastrofálnej rozohrávky, po ktorej holandský klub získal penaltu, ale Ajaseho Uedu vychytal Paulo Gazzaniga. Po prestávke si po centri Donnyho van de Beeka zrazil loptu do vlastnej siete Hancko, zasiahol však VAR a gól nakoniec neplatil pre ofsajd. V 67. minúte nevyužili pokutový kop ani domáci, Bojan Miovski stroskotal z bieleho bodu na Timonovi Wellenreutherovi. Girone sa podarilo vyrovnať až o šesť minút neskôr zásluhou van de Beeka, no v závere Feyenoord predsa len strhol víťazstvo na svoju stranu. Hancko rozbehol akciu na ľavej strane, vymenil si loptu s Igorom Paixaom a jeho prízemný center si zrazil do vlastnej brány Krejčí. Slovenský obranca odohral na stopérskom poste celý zápas. Girona bude ďalším súperom Slovana Bratislava v hlavnej fáze LM, vzájomný súboj v rámci 3. kola je na programe 22. októbra.Z prvého trojbodového zisku sa teší aj Atalanta Bergamo, ktorá si v Gelsenkirchene poradila so Šachtarom Doneck jednoznačne 3:0. Základ víťazstva položila v prvom dejstve, keď skórovali Berat Djimsiti a Ademola Lookman, po prestávke zvýraznil triumf talianskeho zástupcu hlavičkou Raoul Bellanova. Ukrajinský klub tak stále čaká na prvý gól v hlavnej fáze LM.