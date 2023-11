Real prenechal pozíciu lídra Girone, Ancelotti: Nie je dôvod na drámu

Madrid 6. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid prenechali po nedeľňajšom zápase 12. kola španielskej La Ligy pozíciu lídra tabuľky Girone. Rozhodla o tom bezgólová remíza na Santiago Bernabeu proti Rayu Vallecano. Hrdinom hostí bol brankár Stole Dimitrievski, ktorý predviedol viacero náročných zákrokov. Tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelloti uviedol, že jeho tím si za predvedený výkon zaslúžil bodovať naplno.



Od začiatku stretnutia bol duel dobýjaním hosťujúcej bránky. Pomer striel (22:4) aj držania lopty (63:37) vyzneli jasne v prospech Realu. Severomacedónsky brankár Dimitrievski sa vytiahol už v 6. minúte, keď čelil tutovke Federica Valverdeho, no reflexívne nohou podržal svoj tím. Do polčasovej prestávky sa blysol ešte zákrokom proti dobre mierenej strele Joselua. "Biely balet" premrhal niekoľko šancí a z gólu sa nemohol tešiť ani v 68. minúte, keď úspešnému zakončeniu Viniciusa Juniora predchádzalo ofsajdové postavenie Joselua. Ancelotti po zápase vyhlásil, že výsledok nie je voči jeho zverencom spravodlivý: "Bolí nás výsledok, ale nie výkon. Jednoznačne to bol zápas, ktorý sme si zaslúžili vyhrať. Snažili sme sa vo všetkých smeroch, no nevyšlo to, aj keď sme odovzdali maximum až do poslednej sekundy."



"Los Blancos" sa hneď na začiatku strachovali o svojho ťahúňa a najlepšieho strelca súťaže Judea Bellinghama. Dvadsaťročný anglický stredopoliar spadol na trávnik a držal sa za ľavé rameno. Po niekoľkých minútach sa otriasol a v zápase pokračoval. "Má problém s ramenom, ale bol schopný pokračovať. Nemyslím si, že to bude niečo vážne," povedal Ancelotti dobré správy ohľadne zdravotného stavu reprezentanta "Albiónu", ktorý prežíva rozprávkový začiatok sezóny v novom pôsobisku.



Real po bezgólovej remíze stratil pozíciu lídra, prenechal ju Girone, na ktorú Madridčania strácajú dva body. Kouč Realu však uviedol, že zo zakopnutia proti Vallecanu netreba robiť drámu a svojmu mužstvu dôveruje: "V tabuľke si počíname veľmi dobre. Sme v boji o prvé miesto, v Lige majstrov sa nám darí. Nie je to žiadna dráma. Sme sebavedomí, budeme robiť veci tak, ako vždy, to sme robili aj v tomto zápase."