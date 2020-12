Real pripravil Atleticu prvú prehru, Zidane je spokojný

Madrid 13. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zavŕšili úspešný týždeň a potvrdili narastajúcu formu z posledných dní. Zverenci Zinedina Zidana triumfovali v sobotňajšom mestskom derby, keď na domácej pôde zdolali lídra španielskej súťaže Atletico 2:0. "Biely balet" sa dostal na tretie miesto tabuľky a na svojho súpera, ktorý utrpel prvú ligovú prehru v sezóne, stráca už len tri body.



Real si v priebehu týždňa vybojoval postup medzi šestnástku najlepších v Lige majstrov a dobrú formu potvrdil aj v La Lige. "Každým zápasom sa zlepšujeme v mnohých aspektoch. Dobre sme hrali minulý týždeň proti Seville (1:0), v Lige majstrov s Mönchengladbachom a aj teraz. S týmto týždňom som maximálne spokojný," uviedol podľa agentúry AFP tréner Zinedine Zidane, ktorý bol pod paľbou kritiky po sérii zlých výsledkov: "Kritika bolí, ale na druhej strane vás robí silnejším."



Skóre derby otvoril v 15. minúte po rohu Toniho Kroosa peknou hlavičkou Casemiro, ktorý sa vrátil do akcie po absolvovaní karantény, keď prekonal ochorenie Covid-19. Domáci boli od začiatku nebezpečnejší, krátko pred gólom vytlačil strelu Karima Benzemu slovinský brankár Jan Oblak. Real pokračoval v dominantnom výkone aj v ďalšom priebehu a v 63. minúte zaslúžene pridal druhý gól. Z 30-metrovej diaľky vypálil do žrde Dani Carvajal a lopta sa od chrbta bezmocného Oblaka dostala do brány Atletica. V štatistikách zapísali vlastný gól Oblakovi. Nezabudnuteľný večer zažil aj kapitán Realu Sergio Ramos, ktorý nastúpil už na 43. madridské derby.



Atletico bolo v útoku "bezzubé", na domácu bránku vyslalo len jednu strelu, o ktorú sa hlavou postaral striedajúci Saul. "V útoku nám chýbal dôraz a väčšia drzosť. Súper bol lepší a zaslúžene vyhral. Môžeme mať aj slabší deň, to sa stane, ale táto prehra veľmi mrzí," povedal Diego Simeone. Argentínsky tréner Atletica spravil v polčase až tri striedania, ale tie hru jeho tímu neoživili. Svoj deň nemali hviezdni útočníci Joao Felix a Luis Suarez, navyše obaja prejavili nespokojnosť, keď ich tréner poslal z ihriska. Joao Felix ukázal svoju frustráciu kopancom do vecí po príchode na lavičku. "Viem, že chce pre tím spraviť viac a rád by ostal na ihrisku celý zápas, ale bolo potrebné niečo spraviť. Jeho reakciu nechápem," povedal Simeone.



"Los colchoneros" utrpeli v La Lige prvú prehru po 26 zápasoch, séria trvala od februára. Počas nej vyhralo Atletico 17 zápasov a pripísalo si deväť remíz. Predchádzajúcu prehru mu pripravil takisto Real. Atletico môže z čela tabuľky zosadiť Real Sociedad, ktorý v nedeľu hostí Eibar. V akcii bude aj Barcelona, keď privíta doma Levante.