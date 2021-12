Real prvú priečku Interu nepustil, Škriniar: Chcelo to efektivitu

Lipsko 8. decembra (TASR) - Real Madrid si v utorok zaistil postup z prvej priečky z D-skupiny futbalovej Ligy majstrov ročníka 2021/22. V súboji už istých účastníkov osemfinále zdolal doma Inter Miláno 2:0 a nenechal sa talianskym klubom preskočiť v tabuľke.



"Modro-čiernych" zdolal už štvrtýkrát za sebou. "Vedeli sme, že to bude náročný duel. Vytvorili sme si pár šancí, no nedokázali sme ich premeniť. Potrebovali sme viac chladnokrvnosti, najmä v úvodnej polhodine. Proti takto silným tímom musíte hrať efektívne, inak za to zaplatíte," pripustil po stretnutí slovenský obranca Milan Škriniar podľa uefa.com.



Kráľovský veľkoklub si pripísal v súťaži nečakanú prehru proti Šeriffu Tiraspoľ, no vo zvyšných piatich dueloch zabodoval naplno. "S výkonom sme spokojní. Chceli sme vyhrať skupinu a vyhnúť sa potencionálne silnejším súperom. Keď však postúpite, aj tak musíte uspieť vo všetkých stretnutiach, ak chcete trofej," skonštatoval tvorca hry Realu Luka Modrič.



Víťazom A-skupiny sa stal Manchester City. Nič na tom nezmenila ani prehra v záverečnom stretnutí skupiny na pôde Lipska 1:2. Saský klub si výhrou zaistil postup do Európskej ligy na úkor FC Bruggy, ktorý podľahol Parížu St. Germain 1:4.



"Citizens" mali už pred stretnutím s Lipskom istotu postupu z prvej priečky. Aj preto si tréner Pep Guardiola ťažkú hlavu z prehry nerobil. "Druhý polčas ma uspokojil, prvý výrazne menej. Sme spokojní s postupom medzi najlepšiu šestnástku. Boli sme v mimoriadne ťažkej skupine, naše vystúpenia sú zatiaľ veľmi dobré," zhodnotil pôsobenie svojho tímu v súťaži španielsky kouč.



Lipsku sa nedarí v domácej súťaži, čo si odniesol tréner Jesse Marsch, jesennú časť Ligy majstrov však zakončilo dvoma víťazstvami a preskočilo v tabuľke Bruggy. "Hrali sme mimoriadne disciplinovane. Ukázali sme, že vieme hrať s loptou i bez nej. Teraz by sme to mali potvrdiť aj v bundeslige. Najbližšie tri zápasy budú pre nás veľmi dôležité," prízvukoval dočasný tréner Lipska Achim Beierlorzer.



Kylian Mbappe a Lionel Messi potešili fanúšikov PSG, každý dal belgickému majstrovi po dva góly v zápase, v ktorom sa už Parížania nemohli posunúť z druhej priečky v tabuľke. Argentínsky kanonier dal všetkých svojich päť gólov v drese Parížanov na domácom trávniku. Mbappe má na konte už 31 zásahov z 51 účinkovaní v súťaži. "Síce o nič nešlo, ale je to Liga majstrov. Chceli sme navnadiť priaznivcov našou hrou a to sa nám podarilo," pochvaľoval si Mbappe.